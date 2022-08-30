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Ярославские власти помогли детям военных подготовиться к школе - РИА Новости, 30.08.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20220830/shkola-1813143641.html
Ярославские власти помогли детям военных подготовиться к школе
Ярославские власти помогли детям военных подготовиться к школе - РИА Новости, 30.08.2022
Ярославские власти помогли детям военных подготовиться к школе
Правительство Ярославской области помогло детям военнослужащих артиллерийского дивизиона имени маршала Толбухина подготовиться к школе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:13
2022-08-30T14:13
ярославская область
общество
михаил евраев
ярославская область
донбасс
россия
дети
школа
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Правительство Ярославской области помогло детям военнослужащих артиллерийского дивизиона имени маршала Толбухина подготовиться к школе, сообщает пресс-служба областного правительства.С просьбой оказать такую поддержку мужчина обратился к врио губернатора Михаилу Евраеву во время встречи на военных сборах в Нижегородской области 18 августа. Там ярославцы, решившие добровольно служить по контракту в дивизионе, проходят подготовку перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.Школьные наборы со всем необходимым к учебному году передали семьям военнослужащих артиллерийского дивизиона имени маршала Советского Союза Федора Толбухина. В их числе семья Леонида Куклиянова."Мы приехали в одну из семей, где дети пойдут в первый класс. Семья многодетная. Есть и такие дети, которые ходят в садик. Помимо школьных наборов мы привезли все, что поможет поддержать эту семью, пока папа находится далеко", – цитирует пресс-служба областного правительства слова заместителя директора департамента региональной безопасности Сергея Максимова.Максимов подчеркнул, что такая же работа правительством области проводится и с семьями других военнослужащих. По его словам, также оказывается помощь в решении бытовых вопросов, устройстве в лечебные учреждения при необходимости.Правительство области уточнило: в семье Светланы и Леонида Куклияновых пятеро детей. Трое – их собственные, двое – племянники из Донбасса. Вместе с бабушкой они весной приехали в Ярославскую область к родственникам. Их мама осталась работать в Горловке медсестрой.
https://ria.ru/20220823/kvartiry-1811690555.html
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общество, михаил евраев, ярославская область, донбасс, россия, дети, школа
Ярославская область, Общество, Михаил Евраев, Ярославская область, Донбасс, Россия, Дети, Школа
14:13 30.08.2022
 
Ярославские власти помогли детям военных подготовиться к школе

Правительство Ярославской области помогло детям военнослужащих подготовиться к школе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Правительство Ярославской области помогло детям военнослужащих артиллерийского дивизиона имени маршала Толбухина подготовиться к школе, сообщает пресс-служба областного правительства.
С просьбой оказать такую поддержку мужчина обратился к врио губернатора Михаилу Евраеву во время встречи на военных сборах в Нижегородской области 18 августа. Там ярославцы, решившие добровольно служить по контракту в дивизионе, проходят подготовку перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.
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Школьные наборы со всем необходимым к учебному году передали семьям военнослужащих артиллерийского дивизиона имени маршала Советского Союза Федора Толбухина. В их числе семья Леонида Куклиянова.
"Мы приехали в одну из семей, где дети пойдут в первый класс. Семья многодетная. Есть и такие дети, которые ходят в садик. Помимо школьных наборов мы привезли все, что поможет поддержать эту семью, пока папа находится далеко", – цитирует пресс-служба областного правительства слова заместителя директора департамента региональной безопасности Сергея Максимова.
Максимов подчеркнул, что такая же работа правительством области проводится и с семьями других военнослужащих. По его словам, также оказывается помощь в решении бытовых вопросов, устройстве в лечебные учреждения при необходимости.
Правительство области уточнило: в семье Светланы и Леонида Куклияновых пятеро детей. Трое – их собственные, двое – племянники из Донбасса. Вместе с бабушкой они весной приехали в Ярославскую область к родственникам. Их мама осталась работать в Горловке медсестрой.
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Ярославская областьОбществоМихаил ЕвраевЯрославская областьДонбассРоссияДетиШкола
 
 
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