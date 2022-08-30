https://ria.ru/20220830/shkola-1813143641.html

Ярославские власти помогли детям военных подготовиться к школе

Ярославские власти помогли детям военных подготовиться к школе - РИА Новости, 30.08.2022

Ярославские власти помогли детям военных подготовиться к школе

Правительство Ярославской области помогло детям военнослужащих артиллерийского дивизиона имени маршала Толбухина подготовиться к школе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:13

2022-08-30T14:13

2022-08-30T14:13

ярославская область

общество

михаил евраев

ярославская область

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россия

дети

школа

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Правительство Ярославской области помогло детям военнослужащих артиллерийского дивизиона имени маршала Толбухина подготовиться к школе, сообщает пресс-служба областного правительства.С просьбой оказать такую поддержку мужчина обратился к врио губернатора Михаилу Евраеву во время встречи на военных сборах в Нижегородской области 18 августа. Там ярославцы, решившие добровольно служить по контракту в дивизионе, проходят подготовку перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.Школьные наборы со всем необходимым к учебному году передали семьям военнослужащих артиллерийского дивизиона имени маршала Советского Союза Федора Толбухина. В их числе семья Леонида Куклиянова."Мы приехали в одну из семей, где дети пойдут в первый класс. Семья многодетная. Есть и такие дети, которые ходят в садик. Помимо школьных наборов мы привезли все, что поможет поддержать эту семью, пока папа находится далеко", – цитирует пресс-служба областного правительства слова заместителя директора департамента региональной безопасности Сергея Максимова.Максимов подчеркнул, что такая же работа правительством области проводится и с семьями других военнослужащих. По его словам, также оказывается помощь в решении бытовых вопросов, устройстве в лечебные учреждения при необходимости.Правительство области уточнило: в семье Светланы и Леонида Куклияновых пятеро детей. Трое – их собственные, двое – племянники из Донбасса. Вместе с бабушкой они весной приехали в Ярославскую область к родственникам. Их мама осталась работать в Горловке медсестрой.

https://ria.ru/20220823/kvartiry-1811690555.html

https://ria.ru/20220823/stipendiya-1811674770.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, михаил евраев, ярославская область, донбасс, россия, дети, школа