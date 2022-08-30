12:40 30.08.2022 (обновлено: 15:17 30.08.2022)
В Кремле пообещали ответить в случае запрета "шенгена" для россиян
Песков: Москва в случае введения запрета на "шенген" для россиян не оставит это без ответа
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Идея европейских государств запретить шенгенские визы для россиян в случае реализации не останется без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что подобные шаги со стороны ЕС будут направлены непосредственно против граждан России.
"Еще раз повторяю, в любом случае, отвечая, мы будем делать это так, чтобы это наилучшим образом из имеющихся соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан", — добавил пресс-секретарь президента, высказываясь по вопросу о том, будет ли Россия как-то отвечать Западу в случае введения в Европе запрета на выдачу "шенгена" для россиян.
В некоторых европейских странах после начала российской специальной военной операции на Украине начали раздаваться призывы закрыть гражданам России въезд в страны Шенгенской группы. Эту идею поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии анонсировали сокращение принимаемых заявлений на визы от россиян — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, но существуют категории людей, которым следует выдавать визы, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".