Рейтинг@Mail.ru
В Кремле пообещали ответить в случае запрета "шенгена" для россиян - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220830/shengen-1813108648.html
В Кремле пообещали ответить в случае запрета "шенгена" для россиян
В Кремле пообещали ответить в случае запрета "шенгена" для россиян - РИА Новости, 30.08.2022
В Кремле пообещали ответить в случае запрета "шенгена" для россиян
Идея европейских государств запретить шенгенские визы для россиян в случае реализации не останется без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:40
2022-08-30T15:17
туризм
россия
дмитрий песков
новости - туризм
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808315518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b5f4f4b86794699177577ae049d6caf.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Идея европейских государств запретить шенгенские визы для россиян в случае реализации не останется без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что подобные шаги со стороны ЕС будут направлены непосредственно против граждан России."Еще раз повторяю, в любом случае, отвечая, мы будем делать это так, чтобы это наилучшим образом из имеющихся соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан", — добавил пресс-секретарь президента, высказываясь по вопросу о том, будет ли Россия как-то отвечать Западу в случае введения в Европе запрета на выдачу "шенгена" для россиян.В некоторых европейских странах после начала российской специальной военной операции на Украине начали раздаваться призывы закрыть гражданам России въезд в страны Шенгенской группы. Эту идею поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии анонсировали сокращение принимаемых заявлений на визы от россиян — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, но существуют категории людей, которым следует выдавать визы, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
https://ria.ru/20220830/shengen-1812986940.html
https://ria.ru/20220830/shengen-1812986940.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808315518_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_aa5d2e5ec472577e2c433890322c6005.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, новости - туризм, евросоюз
Туризм, Россия, Дмитрий Песков, Новости - Туризм, Евросоюз
12:40 30.08.2022 (обновлено: 15:17 30.08.2022)
 
В Кремле пообещали ответить в случае запрета "шенгена" для россиян

Песков: Москва в случае введения запрета на "шенген" для россиян не оставит это без ответа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Идея европейских государств запретить шенгенские визы для россиян в случае реализации не останется без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что подобные шаги со стороны ЕС будут направлены непосредственно против граждан России.
Российские туристы на пограничном переходе Нуйямаа, Финляндия - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
08:00
ЕС готовится к "шенгенскому огораживанию" России
"Еще раз повторяю, в любом случае, отвечая, мы будем делать это так, чтобы это наилучшим образом из имеющихся соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан", — добавил пресс-секретарь президента, высказываясь по вопросу о том, будет ли Россия как-то отвечать Западу в случае введения в Европе запрета на выдачу "шенгена" для россиян.
В некоторых европейских странах после начала российской специальной военной операции на Украине начали раздаваться призывы закрыть гражданам России въезд в страны Шенгенской группы. Эту идею поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии анонсировали сокращение принимаемых заявлений на визы от россиян — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, но существуют категории людей, которым следует выдавать визы, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Российские туристы на пограничном переходе Нуйямаа, Финляндия - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
08:00
ЕС готовится к "шенгенскому огораживанию" России
 
ТуризмРоссияДмитрий ПесковНовости - ТуризмЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала