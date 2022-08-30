https://ria.ru/20220830/shengen-1813108648.html

В Кремле пообещали ответить в случае запрета "шенгена" для россиян

В Кремле пообещали ответить в случае запрета "шенгена" для россиян - РИА Новости, 30.08.2022

В Кремле пообещали ответить в случае запрета "шенгена" для россиян

Идея европейских государств запретить шенгенские визы для россиян в случае реализации не останется без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:40

2022-08-30T12:40

2022-08-30T15:17

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Идея европейских государств запретить шенгенские визы для россиян в случае реализации не останется без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что подобные шаги со стороны ЕС будут направлены непосредственно против граждан России."Еще раз повторяю, в любом случае, отвечая, мы будем делать это так, чтобы это наилучшим образом из имеющихся соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан", — добавил пресс-секретарь президента, высказываясь по вопросу о том, будет ли Россия как-то отвечать Западу в случае введения в Европе запрета на выдачу "шенгена" для россиян.В некоторых европейских странах после начала российской специальной военной операции на Украине начали раздаваться призывы закрыть гражданам России въезд в страны Шенгенской группы. Эту идею поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии анонсировали сокращение принимаемых заявлений на визы от россиян — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, но существуют категории людей, которым следует выдавать визы, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220830/shengen-1812986940.html

https://ria.ru/20220830/shengen-1812986940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, новости - туризм, евросоюз