https://ria.ru/20220830/serbiya-1813115635.html

Сербия не думает менять свою политику в отношении России, заявил Вучич

Сербия не думает менять свою политику в отношении России, заявил Вучич - РИА Новости, 30.08.2022

Сербия не думает менять свою политику в отношении России, заявил Вучич

Сербия дольше полугода не вводит санкции против России и не думает о том, чтобы менять свою политику, которая показала себя разумной, заявил сербский президент... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:08

2022-08-30T13:08

2022-08-30T15:07

россия

сербия

в мире

александр вучич

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_0:0:2837:1595_1920x0_80_0_0_dbf980b8237d67b20ca2e9796435aa6a.jpg

БЕЛГРАД, 30 авг — РИА Новости. Сербия дольше полугода не вводит санкции против России и не думает о том, чтобы менять свою политику, которая показала себя разумной, заявил сербский президент Александр Вучич."Что касается санкций, мы высказались еще 190 дней назад — решениями Совета национальной безопасности. Некоторые говорили: они продержатся полтора дня, кто-то сказал — три дня, месяц, три месяца. А они (решения. — Прим. ред.) держатся уже шесть месяцев. Тем самым государство Сербия показывает свою серьезность", — заявил сербский лидер в обращении к гражданам.Он добавил, что последовавшие события подтвердили правильность принятого решения, несмотря на давление, с которым столкнулся Белград.Вучич иронично добавил, что, если собрать все примеры внешнего давления, которое выдержал Белград за эти полгода, "получилась бы книга размером с "Капитал" Карла Маркса".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что Россия справится и выдержит санкционное давление.

https://ria.ru/20220821/neft-1811160603.html

https://ria.ru/20220720/serbiya-1803487238.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сербия, в мире, александр вучич, санкции в отношении россии