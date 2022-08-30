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Сербия не думает менять свою политику в отношении России, заявил Вучич - РИА Новости, 30.08.2022
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Сербия не думает менять свою политику в отношении России, заявил Вучич
Сербия не думает менять свою политику в отношении России, заявил Вучич - РИА Новости, 30.08.2022
Сербия не думает менять свою политику в отношении России, заявил Вучич
Сербия дольше полугода не вводит санкции против России и не думает о том, чтобы менять свою политику, которая показала себя разумной, заявил сербский президент... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:08
2022-08-30T15:07
россия
сербия
в мире
александр вучич
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 30 авг — РИА Новости. Сербия дольше полугода не вводит санкции против России и не думает о том, чтобы менять свою политику, которая показала себя разумной, заявил сербский президент Александр Вучич."Что касается санкций, мы высказались еще 190 дней назад — решениями Совета национальной безопасности. Некоторые говорили: они продержатся полтора дня, кто-то сказал — три дня, месяц, три месяца. А они (решения. — Прим. ред.) держатся уже шесть месяцев. Тем самым государство Сербия показывает свою серьезность", — заявил сербский лидер в обращении к гражданам.Он добавил, что последовавшие события подтвердили правильность принятого решения, несмотря на давление, с которым столкнулся Белград.Вучич иронично добавил, что, если собрать все примеры внешнего давления, которое выдержал Белград за эти полгода, "получилась бы книга размером с "Капитал" Карла Маркса".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что Россия справится и выдержит санкционное давление.
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россия, сербия, в мире, александр вучич, санкции в отношении россии
Россия, Сербия, В мире, Александр Вучич, Санкции в отношении России
13:08 30.08.2022 (обновлено: 15:07 30.08.2022)
 
Сербия не думает менять свою политику в отношении России, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич заверил, что не планирует вводить санкции против России

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Сербия Александр Вучич
Президент Республики Сербия Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Республики Сербия Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 авг — РИА Новости. Сербия дольше полугода не вводит санкции против России и не думает о том, чтобы менять свою политику, которая показала себя разумной, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Что касается санкций, мы высказались еще 190 дней назад — решениями Совета национальной безопасности. Некоторые говорили: они продержатся полтора дня, кто-то сказал — три дня, месяц, три месяца. А они (решения. — Прим. ред.) держатся уже шесть месяцев. Тем самым государство Сербия показывает свою серьезность", — заявил сербский лидер в обращении к гражданам.
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Он добавил, что последовавшие события подтвердили правильность принятого решения, несмотря на давление, с которым столкнулся Белград.
Вучич иронично добавил, что, если собрать все примеры внешнего давления, которое выдержал Белград за эти полгода, "получилась бы книга размером с "Капитал" Карла Маркса".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что Россия справится и выдержит санкционное давление.
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