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На "Саур-Могиле" в ДНР установили фигуру Солдата-Победителя - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/saur-mogila-1813184119.html
На "Саур-Могиле" в ДНР установили фигуру Солдата-Победителя
На "Саур-Могиле" в ДНР установили фигуру Солдата-Победителя - РИА Новости, 30.08.2022
На "Саур-Могиле" в ДНР установили фигуру Солдата-Победителя
Установку фигуры Солдата-Победителя завершили в мемориальном комплексе "Саур-Могила", где добровольцы Российских студенческих отрядов (РСО) занимаются... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:42
2022-08-30T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
снежное
саур-могила
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Установку фигуры Солдата-Победителя завершили в мемориальном комплексе "Саур-Могила", где добровольцы Российских студенческих отрядов (РСО) занимаются восстановлением, сообщается в Telegram-канале РСО."Огромный объем работ был проделан всего за несколько месяцев", — говорится в сообщении.По словам председателя правления РСО Михаила Киселева, фигура торжествующего советского солдата с поднятым в правой руке оружием сделана по фотографиям памятника до его разрушения в ходе боев в Донбассе."Те, кто увидит оригинал, практически не найдут разницы. За исключением того, что (скульптурное изображение. — Прим. ред.) стало новее", — сказал Киселев РИА Новости. Он также отметил, что для того, чтобы заново установить фигуру, использовались уцелевшие детали от старой.На объекте работали 40 человек, его планируют подготовить к открытию к 8 сентября.Мемориал на кургане Саур-Могила появился в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков. В 2014 году мемориал сильно пострадал во время боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились фигура советского Солдата-Победителя и стела, стоявшая за его спиной.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, снежное, саур-могила, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Снежное, Саур-Могила, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
15:42 30.08.2022 (обновлено: 16:57 30.08.2022)
 
На "Саур-Могиле" в ДНР установили фигуру Солдата-Победителя

На "Саур-Могиле" в ДНР завершили установку фигуры Солдата-Победителя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонтаж фигуры Солдата Победы на территории мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР
Монтаж фигуры Солдата Победы на территории мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Монтаж фигуры Солдата Победы на территории мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Установку фигуры Солдата-Победителя завершили в мемориальном комплексе "Саур-Могила", где добровольцы Российских студенческих отрядов (РСО) занимаются восстановлением, сообщается в Telegram-канале РСО.
"Огромный объем работ был проделан всего за несколько месяцев", — говорится в сообщении.
По словам председателя правления РСО Михаила Киселева, фигура торжествующего советского солдата с поднятым в правой руке оружием сделана по фотографиям памятника до его разрушения в ходе боев в Донбассе.

"Те, кто увидит оригинал, практически не найдут разницы. За исключением того, что (скульптурное изображение. — Прим. ред.) стало новее", — сказал Киселев РИА Новости.
Он также отметил, что для того, чтобы заново установить фигуру, использовались уцелевшие детали от старой.
На объекте работали 40 человек, его планируют подготовить к открытию к 8 сентября.
Мемориал на кургане Саур-Могила появился в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков. В 2014 году мемориал сильно пострадал во время боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились фигура советского Солдата-Победителя и стела, стоявшая за его спиной.
"Символ победы". Реставрация мемориала "Саур-Могила" в ДНР
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В ДНР идет реставрация Мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году.

Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
1 из 12

В ДНР идет реставрация Мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Его восстанавливают по прямому поручению президента России Владимира Путина.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
2 из 12

Его восстанавливают по прямому поручению президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

График работ утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
3 из 12

График работ утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
4 из 12

За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Мемориальный комплекс реконструируют по оригинальным чертежам.

Часть горельефа памятника на территории мемориального комплекса Саур-Могила, разрушенного в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
5 из 12

Мемориальный комплекс реконструируют по оригинальным чертежам.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На месте также планируют открыть Вечный огонь.

Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
6 из 12

На месте также планируют открыть Вечный огонь.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

К восстановлению привлекли как именитых скульпторов, так и никому не известных мастеров.

Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
7 из 12

К восстановлению привлекли как именитых скульпторов, так и никому не известных мастеров.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

По задумке авторов проекта, часть поврежденных конструкций специально оставят нетронутыми.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
8 из 12

По задумке авторов проекта, часть поврежденных конструкций специально оставят нетронутыми.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На фото: хвостовик мины времен Великой Отечественной войны, найденный во время реконструкции.

Хвостовик мины времен Великой отечественной войны, найденный во время реконструкции мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой области сотрудниками военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ
9 из 12

На фото: хвостовик мины времен Великой Отечественной войны, найденный во время реконструкции.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
10 из 12

Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои.

Мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
11 из 12

Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.

Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
12 из 12

В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 12

В ДНР идет реставрация Мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Его восстанавливают по прямому поручению президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 12

График работ утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 12

За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 12

Мемориальный комплекс реконструируют по оригинальным чертежам.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 12

На месте также планируют открыть Вечный огонь.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 12

К восстановлению привлекли как именитых скульпторов, так и никому не известных мастеров.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 12

По задумке авторов проекта, часть поврежденных конструкций специально оставят нетронутыми.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
9 из 12

На фото: хвостовик мины времен Великой Отечественной войны, найденный во время реконструкции.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
10 из 12

Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 12

Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
12 из 12

В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСнежноеСаур-МогилаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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