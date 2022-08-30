https://ria.ru/20220830/saur-mogila-1813184119.html

На "Саур-Могиле" в ДНР установили фигуру Солдата-Победителя

На "Саур-Могиле" в ДНР установили фигуру Солдата-Победителя - РИА Новости, 30.08.2022

На "Саур-Могиле" в ДНР установили фигуру Солдата-Победителя

Установку фигуры Солдата-Победителя завершили в мемориальном комплексе "Саур-Могила", где добровольцы Российских студенческих отрядов (РСО) занимаются... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:42

2022-08-30T15:42

2022-08-30T16:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

снежное

саур-могила

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Установку фигуры Солдата-Победителя завершили в мемориальном комплексе "Саур-Могила", где добровольцы Российских студенческих отрядов (РСО) занимаются восстановлением, сообщается в Telegram-канале РСО."Огромный объем работ был проделан всего за несколько месяцев", — говорится в сообщении.По словам председателя правления РСО Михаила Киселева, фигура торжествующего советского солдата с поднятым в правой руке оружием сделана по фотографиям памятника до его разрушения в ходе боев в Донбассе."Те, кто увидит оригинал, практически не найдут разницы. За исключением того, что (скульптурное изображение. — Прим. ред.) стало новее", — сказал Киселев РИА Новости. Он также отметил, что для того, чтобы заново установить фигуру, использовались уцелевшие детали от старой.На объекте работали 40 человек, его планируют подготовить к открытию к 8 сентября.Мемориал на кургане Саур-Могила появился в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков. В 2014 году мемориал сильно пострадал во время боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились фигура советского Солдата-Победителя и стела, стоявшая за его спиной.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, снежное, саур-могила, ситуация в днр и лнр, россия