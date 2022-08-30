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В Нидерландах ряд городов попросили отсрочить санкции против России - РИА Новости, 30.08.2022
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В Нидерландах ряд городов попросили отсрочить санкции против России
В Нидерландах ряд городов попросили отсрочить санкции против России - РИА Новости, 30.08.2022
В Нидерландах ряд городов попросили отсрочить санкции против России
Ряд городских советов в Нидерландах из-за трудностей при поиске альтернатив российским энергоносителям просят правительство временно освободить их от санкций... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T23:15
2022-08-30T23:17
россия
нидерланды
евросоюз
газпром
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ряд городских советов в Нидерландах из-за трудностей при поиске альтернатив российским энергоносителям просят правительство временно освободить их от санкций Евросоюза против России, сообщает портал Euractriv.Согласно санкциям, введенным ЕС против России после начала специальной операции на Украине, правительствам и другим государственным органам надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Ранее сообщалось, что нидерландская Гаага пытается найти замену российскому поставщику газа "Газпрому", но попытки в июне и июле привлечь поставщиков не увенчались успехом. Согласно агентству Рейтер, город также будет просить о временном освобождении от санкций ЕС против России."Высокие цены на энергоносители означают, что новые контракты, скорее всего, будут более дорогими. На рассмотрении уже находятся запросы восьми (городских) советов об исключениях (из санкций)", - говорится в сообщении портала, который ссылается на сопредставителя министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена Питера тен Брюггенкате.По его словам, власти, вероятнее всего, предоставят исключения, если ни одна компания не подаст заявку на участие в тендере или если совет сможет привести доказательства того, что они не могут финансово обеспечить исполнение контракта.Правительство Нидерландов все же хочет, чтобы города нашли альтернативы поставщикам из РФ, отмечает портал.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220830/bezhentsy-1813263271.html
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россия, нидерланды, евросоюз, газпром, санкции в отношении россии
Россия, Нидерланды, Евросоюз, Газпром, Санкции в отношении России
23:15 30.08.2022 (обновлено: 23:17 30.08.2022)
 
В Нидерландах ряд городов попросили отсрочить санкции против России

В Нидерландах города попросили власти временно освободить их от санкций ЕС против России

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Газоперерабатывающий завод. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ряд городских советов в Нидерландах из-за трудностей при поиске альтернатив российским энергоносителям просят правительство временно освободить их от санкций Евросоюза против России, сообщает портал Euractriv.
Согласно санкциям, введенным ЕС против России после начала специальной операции на Украине, правительствам и другим государственным органам надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Ранее сообщалось, что нидерландская Гаага пытается найти замену российскому поставщику газа "Газпрому", но попытки в июне и июле привлечь поставщиков не увенчались успехом. Согласно агентству Рейтер, город также будет просить о временном освобождении от санкций ЕС против России.
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"Высокие цены на энергоносители означают, что новые контракты, скорее всего, будут более дорогими. На рассмотрении уже находятся запросы восьми (городских) советов об исключениях (из санкций)", - говорится в сообщении портала, который ссылается на сопредставителя министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена Питера тен Брюггенкате.
По его словам, власти, вероятнее всего, предоставят исключения, если ни одна компания не подаст заявку на участие в тендере или если совет сможет привести доказательства того, что они не могут финансово обеспечить исполнение контракта.
Правительство Нидерландов все же хочет, чтобы города нашли альтернативы поставщикам из РФ, отмечает портал.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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