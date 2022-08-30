https://ria.ru/20220830/sanktsii-1813270318.html

Правительство Украины одобрило введение санкций против патриарха Кирилла

Правительство Украины одобрило введение санкций против патриарха Кирилла - РИА Новости, 30.08.2022

Правительство Украины одобрило введение санкций против патриарха Кирилла

Правительство Украины на заседании во вторник одобрило предложение о введении санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и еще семи... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T20:29

2022-08-30T20:29

2022-08-30T20:31

религия

украина

санкции в отношении россии

николай балашов

алексей осипов

владимир зеленский

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Правительство Украины на заседании во вторник одобрило предложение о введении санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и еще семи представителей православного духовенства, говорится в сообщении на сайте кабмина."Кабинет Министров Украины одобрил предложения по применению персональных санкций на 10 лет против руководителя российской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи её представителей", - говорится в сообщении.Санкции предусматривают среди прочего блокировку активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов.В новом санкционном списке помимо патриарха Кирилла значатся митрополит Будапештский и Венгерский Илларион, протоиерей Николай Балашов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, протоиерей Артемий Владимиров, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии Алексей Осипов.Отмечается, что данный список подготовлен украинским министерством культуры и информационной политики совместно с государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести. Данные ограничения еще должны утвердить Совет национальной безопасности и обороны Украины и Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20220830/karlson-1813216791.html

https://ria.ru/20220814/patriarkh-1809438997.html

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украина, санкции в отношении россии, николай балашов, алексей осипов, владимир зеленский, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия