https://ria.ru/20220830/sanktsii-1813228497.html

Некоторые голоса в ЕС выступают за пересмотр санкций, заявил Боррель

Некоторые голоса в ЕС выступают за пересмотр санкций, заявил Боррель - РИА Новости, 30.08.2022

Некоторые голоса в ЕС выступают за пересмотр санкций, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, участвующий в Праге в неформальных заседаниях глав минобороны и МИД союза, признал, что "некоторые голоса" в ЕС выступают за... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:40

2022-08-30T17:40

2022-08-30T17:40

в мире

россия

украина

евросоюз

жозеп боррель

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, участвующий в Праге в неформальных заседаниях глав минобороны и МИД союза, признал, что "некоторые голоса" в ЕС выступают за пересмотр антироссийских санкций, но выразил уверенность, что ограничительные меры продолжат действовать."ЕС ввел жесткие санкции против России. Конечно, министры (главы МИД стран ЕС - ред.) будут их обсуждать, их эффективность… Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций, но я не думаю, что министры в целом на это настроены, санкции останутся в силе", - сказал он.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, евросоюз, жозеп боррель, санкции в отношении россии