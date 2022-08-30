https://ria.ru/20220830/sanktsii-1813228497.html
Некоторые голоса в ЕС выступают за пересмотр санкций, заявил Боррель
Некоторые голоса в ЕС выступают за пересмотр санкций, заявил Боррель - РИА Новости, 30.08.2022
Некоторые голоса в ЕС выступают за пересмотр санкций, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, участвующий в Праге в неформальных заседаниях глав минобороны и МИД союза, признал, что "некоторые голоса" в ЕС выступают за... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:40
2022-08-30T17:40
2022-08-30T17:40
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евросоюз
жозеп боррель
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, участвующий в Праге в неформальных заседаниях глав минобороны и МИД союза, признал, что "некоторые голоса" в ЕС выступают за пересмотр антироссийских санкций, но выразил уверенность, что ограничительные меры продолжат действовать."ЕС ввел жесткие санкции против России. Конечно, министры (главы МИД стран ЕС - ред.) будут их обсуждать, их эффективность… Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций, но я не думаю, что министры в целом на это настроены, санкции останутся в силе", - сказал он.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, евросоюз, жозеп боррель, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, Санкции в отношении России
Некоторые голоса в ЕС выступают за пересмотр санкций, заявил Боррель
Глава евродипломатии Боррель: некоторые голоса в ЕС выступают за пересмотр санкций