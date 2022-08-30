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В Польше заявили о негативных последствиях антироссийских санкций - РИА Новости, 30.08.2022
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В Польше заявили о негативных последствиях антироссийских санкций
В Польше заявили о негативных последствиях антироссийских санкций - РИА Новости, 30.08.2022
В Польше заявили о негативных последствиях антироссийских санкций
Польша на себе ощущает негативные последствия антироссийских санкций, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в интервью изданию... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:46
2022-08-30T11:46
польша
россия
украина
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Польша на себе ощущает негативные последствия антироссийских санкций, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в интервью изданию Rzeczpospolita.Он отметил, что антироссийские санкции отразятся на бюджете Польши. "Этот бюджет не будет легким бюджетом", - сказал он, добавив, что законопроект о государственном бюджете будет главной темой заседания правительства во вторник.С начала событий на Украине Эстония и Европейский союз ввели различные санкции против России. На сегодняшний день введено уже семь пакетов санкций, цель которых - полностью парализовать российскую экономику.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того в Москве не раз заявляли, что РФ выдержит санкционное давление.
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польша, россия, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Польша, Россия, Украина, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
11:46 30.08.2022
 
В Польше заявили о негативных последствиях антироссийских санкций

Глава канцелярии премьера Польши заявил о негативных последствиях санкций против России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Польша на себе ощущает негативные последствия антироссийских санкций, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в интервью изданию Rzeczpospolita.

"Мы чувствуем последствия санкций - потому что санкции, тоже нужно четко об этом говорить, с одной стороны, наносят удар по России, и это единственный способ остановить агрессора, но с другой стороны, эти санкции ощущают все страны, которые в них участвуют, а значит, и Польша тоже", - сказал Дворчик.

Он отметил, что антироссийские санкции отразятся на бюджете Польши. "Этот бюджет не будет легким бюджетом", - сказал он, добавив, что законопроект о государственном бюджете будет главной темой заседания правительства во вторник.
С начала событий на Украине Эстония и Европейский союз ввели различные санкции против России. На сегодняшний день введено уже семь пакетов санкций, цель которых - полностью парализовать российскую экономику.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того в Москве не раз заявляли, что РФ выдержит санкционное давление.
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