https://ria.ru/20220830/sanktsii-1813092834.html

В Польше заявили о негативных последствиях антироссийских санкций

В Польше заявили о негативных последствиях антироссийских санкций - РИА Новости, 30.08.2022

В Польше заявили о негативных последствиях антироссийских санкций

Польша на себе ощущает негативные последствия антироссийских санкций, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в интервью изданию... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:46

2022-08-30T11:46

2022-08-30T11:46

польша

россия

украина

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Польша на себе ощущает негативные последствия антироссийских санкций, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в интервью изданию Rzeczpospolita.Он отметил, что антироссийские санкции отразятся на бюджете Польши. "Этот бюджет не будет легким бюджетом", - сказал он, добавив, что законопроект о государственном бюджете будет главной темой заседания правительства во вторник.С начала событий на Украине Эстония и Европейский союз ввели различные санкции против России. На сегодняшний день введено уже семь пакетов санкций, цель которых - полностью парализовать российскую экономику.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того в Москве не раз заявляли, что РФ выдержит санкционное давление.

https://ria.ru/20220829/energoresursy-1812953958.html

польша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, россия, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии