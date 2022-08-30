https://ria.ru/20220830/sanktsii-1813092834.html
В Польше заявили о негативных последствиях антироссийских санкций
В Польше заявили о негативных последствиях антироссийских санкций - РИА Новости, 30.08.2022
В Польше заявили о негативных последствиях антироссийских санкций
Польша на себе ощущает негативные последствия антироссийских санкций, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в интервью изданию... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:46
2022-08-30T11:46
2022-08-30T11:46
польша
россия
украина
в мире
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Польша на себе ощущает негативные последствия антироссийских санкций, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в интервью изданию Rzeczpospolita.Он отметил, что антироссийские санкции отразятся на бюджете Польши. "Этот бюджет не будет легким бюджетом", - сказал он, добавив, что законопроект о государственном бюджете будет главной темой заседания правительства во вторник.С начала событий на Украине Эстония и Европейский союз ввели различные санкции против России. На сегодняшний день введено уже семь пакетов санкций, цель которых - полностью парализовать российскую экономику.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того в Москве не раз заявляли, что РФ выдержит санкционное давление.
https://ria.ru/20220829/energoresursy-1812953958.html
польша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, россия, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Польша, Россия, Украина, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
В Польше заявили о негативных последствиях антироссийских санкций
Глава канцелярии премьера Польши заявил о негативных последствиях санкций против России