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В России создали прибор, в разы повышающий точность выявления поджога
В России создали прибор, в разы повышающий точность выявления поджога - РИА Новости, 30.08.2022
В России создали прибор, в разы повышающий точность выявления поджога
Студент Самарского университета разработал мобильный аналитический комплекс, позволяющий в 10 раз увеличить точность выявления поджогов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:37
2022-08-30T10:37
2022-08-30T10:38
наука
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университетская наука
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САМАРА, 30 авг – РИА Новости. Студент Самарского университета разработал мобильный аналитический комплекс, позволяющий в 10 раз увеличить точность выявления поджогов, сообщила пресс-служба вуза."Студент Самарского университета им. Королева разработал для структур МЧС мобильный аналитический комплекс, позволяющий примерно в десять раз увеличить точность выявления признаков поджога при расследовании причин возникновения пожара", – говорится в сообщении.По данным вуза, разработка также сможет пригодиться экологам и застройщикам – с ее помощью можно проверять почву на наличие вредных веществ, что актуально при планах застройки бывших промышленных территорий.Внешне комплекс представляет пластиковый кейс, общий вес прибора составляет около 10 килограмм. Часть взятых проб помещается в герметично закрываемую пробирку, после чего ее в специальном устройстве разогревают до 150 градусов, выделившиеся спустя несколько минут компоненты веществ направляются на анализ в газовый хроматограф. Прибор определяет состав этих компонентов и сравнивает с базой "цифровых хроматографических отпечатков" различных веществ – легковоспламеняемых материалов, горючих жидкостей и так далее. Если "цифровые отпечатки" совпали, значит, есть большая вероятность, что причиной возгорания был поджог, отметили в вузе."При транспортировке проб с места пожара, в зависимости от расстояния, может теряться до 90% искомых веществ. Если же анализировать прямо на месте, то этих потерь не будет, соответственно, точность обнаружения признаков поджога может вырасти примерно в 10 раз", – цитирует пресс-служба научного руководителя проекта, доцента кафедры химии Самарского университета Владимира Платонова.Отмечается, что прибор собран полностью из отечественных комплектующих, используется свое собственное программное обеспечение. Опытный образец прошел предварительные испытания в областной пожарной лаборатории. В случае успешной сертификации мелкосерийное производство мобильного аналитического комплекса может быть начато в следующем году.
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навигатор абитуриента, самарский университет, технологии, университетская наука, общество
Наука, Навигатор абитуриента, Самарский университет, Технологии, Университетская наука, Общество
САМАРА, 30 авг – РИА Новости.
Студент Самарского университета
разработал мобильный аналитический комплекс, позволяющий в 10 раз увеличить точность выявления поджогов, сообщила пресс-служба вуза.
"Студент Самарского университета им. Королева разработал для структур МЧС мобильный аналитический комплекс, позволяющий примерно в десять раз увеличить точность выявления признаков поджога при расследовании причин возникновения пожара", – говорится в сообщении.
По данным вуза, разработка также сможет пригодиться экологам и застройщикам – с ее помощью можно проверять почву на наличие вредных веществ, что актуально при планах застройки бывших промышленных территорий.
"Для выявления признаков поджога эксперты, как правило, используют метод газовой хроматографии. Но проблема в том, что обычный газовый хроматограф – это достаточно большой стационарный прибор, то есть, взятые на месте пожара пробы сначала нужно доставить в лабораторию, а дорога может занять не один час. За это время содержание ряда химических веществ в пробах уменьшается или может вообще снизиться почти до нуля. В результате экспертиза может оказаться неточной. Этого можно избежать, если проводить экспертизу прямо на месте пожара с помощью мобильного аналитического комплекса", – цитирует пресс-служба автора проекта, студента химического факультета Самарского университета Алексея Курепова.
Внешне комплекс представляет пластиковый кейс, общий вес прибора составляет около 10 килограмм. Часть взятых проб помещается в герметично закрываемую пробирку, после чего ее в специальном устройстве разогревают до 150 градусов, выделившиеся спустя несколько минут компоненты веществ направляются на анализ в газовый хроматограф.
Прибор определяет состав этих компонентов и сравнивает с базой "цифровых хроматографических отпечатков" различных веществ – легковоспламеняемых материалов, горючих жидкостей и так далее. Если "цифровые отпечатки" совпали, значит, есть большая вероятность, что причиной возгорания был поджог, отметили в вузе.
"При транспортировке проб с места пожара, в зависимости от расстояния, может теряться до 90% искомых веществ. Если же анализировать прямо на месте, то этих потерь не будет, соответственно, точность обнаружения признаков поджога может вырасти примерно в 10 раз", – цитирует пресс-служба научного руководителя проекта, доцента кафедры химии Самарского университета Владимира Платонова.
Отмечается, что прибор собран полностью из отечественных комплектующих, используется свое собственное программное обеспечение. Опытный образец прошел предварительные испытания в областной пожарной лаборатории. В случае успешной сертификации мелкосерийное производство мобильного аналитического комплекса может быть начато в следующем году.