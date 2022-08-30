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Хуснуллин отметил значимость строительства новой станции метро в Самаре - РИА Новости, 30.08.2022
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Хуснуллин отметил значимость строительства новой станции метро в Самаре
Хуснуллин отметил значимость строительства новой станции метро в Самаре - РИА Новости, 30.08.2022
Хуснуллин отметил значимость строительства новой станции метро в Самаре
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил значимость строительства в Самаре станции метро "Театральная", сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T20:56
2022-08-30T20:56
марат хуснуллин
самара
россия
самарская область
дмитрий азаров
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САМАРА, 30 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил значимость строительства в Самаре станции метро "Театральная", сообщила пресс-служба правительства региона."Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил значимость строительства в Самаре новой станции метро "Театральная". Он подчеркнул: эта станция должна связать активно развивающиеся районы с центром Самары", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в прошлом году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обосновал необходимость реализации проекта на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет Хуснуллин. Запустить проект удалось благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту в размере 10,4 миллиарда рублей."Строительство новой станции метро позволит решить застарелые транспортные проблемы и положительно скажется на инвестиционной привлекательности Самары. Оно значительно улучшит экономическую ситуацию метрополитена. Мы ожидаем увеличение пассажиропотока более чем на 30%", - цитирует Азарова пресс-служба.
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марат хуснуллин, самара, россия, самарская область, дмитрий азаров
Марат Хуснуллин, Самара, Россия, Самарская область, Дмитрий Азаров
20:56 30.08.2022
 

Хуснуллин отметил значимость строительства новой станции метро в Самаре

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САМАРА, 30 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил значимость строительства в Самаре станции метро "Театральная", сообщила пресс-служба правительства региона.
"Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил значимость строительства в Самаре новой станции метро "Театральная". Он подчеркнул: эта станция должна связать активно развивающиеся районы с центром Самары", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в прошлом году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обосновал необходимость реализации проекта на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет Хуснуллин. Запустить проект удалось благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту в размере 10,4 миллиарда рублей.
"Строительство новой станции метро позволит решить застарелые транспортные проблемы и положительно скажется на инвестиционной привлекательности Самары. Оно значительно улучшит экономическую ситуацию метрополитена. Мы ожидаем увеличение пассажиропотока более чем на 30%", - цитирует Азарова пресс-служба.
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