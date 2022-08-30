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Приговор Сафронову огласят 5 сентября - РИА Новости, 30.08.2022
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Приговор Сафронову огласят 5 сентября
Приговор Сафронову огласят 5 сентября - РИА Новости, 30.08.2022
Приговор Сафронову огласят 5 сентября
Мосгорсуд 5 сентября огласит приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:08
2022-08-30T16:15
иван сафронов
происшествия
россия
роскосмос
московский городской суд
москва
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мосгорсуд 5 сентября огласит приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев."Суд назначил оглашение приговора на 5 сентября, это объясняется тем, что судья в начале сентября собирается в отпуск", - рассказал собеседник агентства.Дело слушается с марта этого года в закрытом от публики режиме. В ходе прошедших сегодня прений обвинение попросило приговорить Сафронова к 24 годам колонии.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", сообщала защита.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным. Сейчас его дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом от публики режиме.
https://ria.ru/20220823/arest-1811611595.html
https://ria.ru/20220714/gosizmena-1802413408.html
https://ria.ru/20220726/roskosmos-1805163619.html
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иван сафронов, происшествия, россия, роскосмос, московский городской суд, москва
Иван Сафронов, Происшествия, Россия, Роскосмос, Московский городской суд, Москва
16:08 30.08.2022 (обновлено: 16:15 30.08.2022)
 
Приговор Сафронову огласят 5 сентября

Приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову по делу о госизмене огласят 5 сентября

© РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
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Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мосгорсуд 5 сентября огласит приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев.
"Суд назначил оглашение приговора на 5 сентября, это объясняется тем, что судья в начале сентября собирается в отпуск", - рассказал собеседник агентства.
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 16:30
В Москве продлили арест фигуранту дела о госизмене
Дело слушается с марта этого года в закрытом от публики режиме. В ходе прошедших сегодня прений обвинение попросило приговорить Сафронова к 24 годам колонии.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.
Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", сообщала защита.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:24
Переход на сторону противника при военных действиях приравняли к госизмене
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным. Сейчас его дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом от публики режиме.
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 18:38
Борисов не увольнял советника главы "Роскосмоса" Сафронова
 
Иван СафроновПроисшествияРоссияРоскосмосМосковский городской судМосква
 
 
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