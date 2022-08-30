16:08 30.08.2022 (обновлено: 16:15 30.08.2022)
Приговор Сафронову огласят 5 сентября
Приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову по делу о госизмене огласят 5 сентября
© РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мосгорсуд 5 сентября огласит приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев.
"Суд назначил оглашение приговора на 5 сентября, это объясняется тем, что судья в начале сентября собирается в отпуск", - рассказал собеседник агентства.
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Дело слушается с марта этого года в закрытом от публики режиме. В ходе прошедших сегодня прений обвинение попросило приговорить Сафронова к 24 годам колонии.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.
Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", сообщала защита.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным. Сейчас его дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом от публики режиме.