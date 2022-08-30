https://ria.ru/20220830/safronov-1813185070.html

Сафронов отказался от снижения срока за признание вины, заявил адвокат

Сафронов отказался от снижения срока за признание вины, заявил адвокат - РИА Новости, 30.08.2022

Сафронов отказался от снижения срока за признание вины, заявил адвокат

Защита обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова утверждает, что гособвинители перед прениями предложили тому признать вину, чтобы... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:47

2022-08-30T15:47

2022-08-30T15:52

происшествия

иван сафронов

африка

россия

сша

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Защита обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова утверждает, что гособвинители перед прениями предложили тому признать вину, чтобы получить 12 лет колонии вместо позднее запрошенных 24, однако бывший журналист отказался, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Смирнов."Перед прениями прокуратура в обмен на признание вины предлагала 12 лет лишения свободы. Он отказался", - рассказал собеседник агентства.В итоге ему запросили 24 года со штрафом в 500 тысяч рублей и двухлетним ограничением свободы после освобождения (запрет посещать определенные места, обязанность регулярно отмечаться в инспекции и тому подобное).Дело слушается в закрытом от публики режиме, поэтому за ходом процесса журналисты следят исключительно по сообщениям защиты. Обвинение со СМИ не общается.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые, по мнению защиты, говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", утверждал адвокат.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.

https://ria.ru/20220829/safronov-1812839184.html

https://ria.ru/20220726/roskosmos-1805163619.html

https://ria.ru/20220628/talantov-1798717551.html

африка

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, иван сафронов, африка, россия, сша, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)