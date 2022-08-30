15:47 30.08.2022 (обновлено: 15:52 30.08.2022)
Сафронов отказался от снижения срока за признание вины, заявил адвокат
Адвокат утверждает, что обвинение предложило Сафронову 12 лет вместо 24 за признание вины
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаИван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, во время заседания в Московском городском суде
Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, во время заседания в Московском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Защита обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова утверждает, что гособвинители перед прениями предложили тому признать вину, чтобы получить 12 лет колонии вместо позднее запрошенных 24, однако бывший журналист отказался, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Смирнов.
"Перед прениями прокуратура в обмен на признание вины предлагала 12 лет лишения свободы. Он отказался", - рассказал собеседник агентства.
В итоге ему запросили 24 года со штрафом в 500 тысяч рублей и двухлетним ограничением свободы после освобождения (запрет посещать определенные места, обязанность регулярно отмечаться в инспекции и тому подобное).
Дело слушается в закрытом от публики режиме, поэтому за ходом процесса журналисты следят исключительно по сообщениям защиты. Обвинение со СМИ не общается.
Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые, по мнению защиты, говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", утверждал адвокат.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
28 июня, 14:42СК возбудил дело на адвоката Ивана Сафронова Талантова