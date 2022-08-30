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Рязанские власти рассказали, какие меры примут для предотвращения пожаров - РИА Новости, 30.08.2022
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Рязанские власти рассказали, какие меры примут для предотвращения пожаров
Рязанские власти рассказали, какие меры примут для предотвращения пожаров - РИА Новости, 30.08.2022
Рязанские власти рассказали, какие меры примут для предотвращения пожаров
Рязанская область, страдающая от лесных пожаров, к следующему пожароопасному периоду наладит системную работу по обводнению торфяников, опашке населенных... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:27
2022-08-30T17:31
рязанская область
происшествия
павел малков
природные пожары в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Рязанская область, страдающая от лесных пожаров, к следующему пожароопасному периоду наладит системную работу по обводнению торфяников, опашке населенных пунктов, созданию минерализованных полос, заявил врио губернатора Павел Малков.Правительство Рязанской области в своем Telegram-канале опубликовало видеозапись выступления врио губернатора на заседании правительства региона. Речь шла о ситуации с лесными пожарами."По итогам ситуации будем делать очень серьезные выводы, в том числе нужно будет провести соответствующую перестройку или настройку служб, которые отвечают за такие ситуации. Нужно системно работать над обводнением торфяников, в поселениях вовремя проводить противопожарные мероприятия, в том числе опашка населен пунктов, окашивание территорий, особенно бесхозных участков, создание минерализованных полос и многое другое", - сказал Малков. Он отметил, что, по его мнению, после масштабных лесных пожаров определенные системные решения будут приняты в том числе и на федеральном уровне."В следующем году к этой проблеме, к этой задаче нужно будет подойти уже заранее и с высокой готовностью", - подчеркнул врио губернатора.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Дым от них идет в соседние регионы, в том числе в Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.
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рязанская область, происшествия, павел малков, природные пожары в россии
Рязанская область, Происшествия, Павел Малков, Природные пожары в России
17:27 30.08.2022 (обновлено: 17:31 30.08.2022)
 
Рязанские власти рассказали, какие меры примут для предотвращения пожаров

Рязанский губернатор Малков пообещал обводнить торфяники и опахать села против пожаров

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара в Рязанской области
Последствия лесного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Последствия лесного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Рязанская область, страдающая от лесных пожаров, к следующему пожароопасному периоду наладит системную работу по обводнению торфяников, опашке населенных пунктов, созданию минерализованных полос, заявил врио губернатора Павел Малков.
Правительство Рязанской области в своем Telegram-канале опубликовало видеозапись выступления врио губернатора на заседании правительства региона. Речь шла о ситуации с лесными пожарами.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
16:54
В Рязанской области тушат последний очаг лесного пожара
"По итогам ситуации будем делать очень серьезные выводы, в том числе нужно будет провести соответствующую перестройку или настройку служб, которые отвечают за такие ситуации. Нужно системно работать над обводнением торфяников, в поселениях вовремя проводить противопожарные мероприятия, в том числе опашка населен пунктов, окашивание территорий, особенно бесхозных участков, создание минерализованных полос и многое другое", - сказал Малков. Он отметил, что, по его мнению, после масштабных лесных пожаров определенные системные решения будут приняты в том числе и на федеральном уровне.
"В следующем году к этой проблеме, к этой задаче нужно будет подойти уже заранее и с высокой готовностью", - подчеркнул врио губернатора.
Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Дым от них идет в соседние регионы, в том числе в Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.
Смог над Москвой - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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Рязанская областьПроисшествияПавел МалковПриродные пожары в России
 
 
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