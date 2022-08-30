https://ria.ru/20220830/ryazan-1813225160.html

Рязанские власти рассказали, какие меры примут для предотвращения пожаров

Рязанские власти рассказали, какие меры примут для предотвращения пожаров - РИА Новости, 30.08.2022

Рязанские власти рассказали, какие меры примут для предотвращения пожаров

Рязанская область, страдающая от лесных пожаров, к следующему пожароопасному периоду наладит системную работу по обводнению торфяников, опашке населенных... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:27

2022-08-30T17:27

2022-08-30T17:31

рязанская область

происшествия

павел малков

природные пожары в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Рязанская область, страдающая от лесных пожаров, к следующему пожароопасному периоду наладит системную работу по обводнению торфяников, опашке населенных пунктов, созданию минерализованных полос, заявил врио губернатора Павел Малков.Правительство Рязанской области в своем Telegram-канале опубликовало видеозапись выступления врио губернатора на заседании правительства региона. Речь шла о ситуации с лесными пожарами."По итогам ситуации будем делать очень серьезные выводы, в том числе нужно будет провести соответствующую перестройку или настройку служб, которые отвечают за такие ситуации. Нужно системно работать над обводнением торфяников, в поселениях вовремя проводить противопожарные мероприятия, в том числе опашка населен пунктов, окашивание территорий, особенно бесхозных участков, создание минерализованных полос и многое другое", - сказал Малков. Он отметил, что, по его мнению, после масштабных лесных пожаров определенные системные решения будут приняты в том числе и на федеральном уровне."В следующем году к этой проблеме, к этой задаче нужно будет подойти уже заранее и с высокой готовностью", - подчеркнул врио губернатора.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Дым от них идет в соседние регионы, в том числе в Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20220830/pozhar-1813214631.html

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рязанская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

рязанская область, происшествия, павел малков, природные пожары в россии