https://ria.ru/20220830/rudnik-1813109811.html
Более пяти миллиардов рублей вложат в предприятие на Олекминском руднике
Более пяти миллиардов рублей вложат в предприятие на Олекминском руднике - РИА Новости, 30.08.2022
Более пяти миллиардов рублей вложат в предприятие на Олекминском руднике
Более 5 миллиардов рублей инвестируют в восстановление предприятия на Олекминском руднике в Амурской области, заявил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:45
2022-08-30T12:45
2022-08-30T12:45
амурская область
экономика
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг - РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей инвестируют в восстановление предприятия на Олекминском руднике в Амурской области, заявил губернатор Василий Орлов.Байкало-амурская горнорудная корпорация возрождает производство ильменитового концентрата на севере Амурской области."В восстановление предприятия на Олекминском руднике инвестируют более 5 миллиардов рублей. Продуктами обогатительной фабрики станут ильменитовые и титаномагнетитовые концентраты, ежегодно будет производиться более 1 миллиона тонн руды. Предприятие создаст 500 новых рабочих мест. Проект позволит увеличить сырьевую базу промышленности региона и стимулирует развитие экспорта", - цитирует слова Орлова его пресс-служба.Отмечается, что для воспроизводства концентрата имеются большие запасы месторождения - более 15 миллионов тонн руды. На площади более 800 гектаров уже в следующем году будут перерабатывать 160 тысяч тонн сырья.По словам директора Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольги Темченко, проект находится на сопровождении в агентстве и реализуется в два этапа. Восстановление рудника, первую очередь проекта, инвестор начал в прошлом году. Для второй очереди по модернизации фабрики оформляются документы на расширение границ ТОР "Приамурская". "Льготы и преференции позволят сэкономить средства и создать новые рабочие места", – уточнила Темченко.Предприятие, ранее принадлежавшее ООО "Олекминский рудник" и признанное в 2018 году банкротом, теперь проходит через восстановительные работы на всех технологических участках: дробильном, сепарационном и других. Восстановительные работы по проекту продолжатся вплоть до конца следующего года, тогда же стартует эксплуатация Куранахского месторождения.
https://ria.ru/20220826/blagoustroystvo-1812309229.html
https://ria.ru/20220830/mikrorayon-1813095486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, амурская область, россия, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Экономика, Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор)
Более пяти миллиардов рублей вложат в предприятие на Олекминском руднике
В Приамурье более пяти миллиардов рублей инвестируют в предприятие на Олекминском руднике
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг - РИА Новости.
Более 5 миллиардов рублей инвестируют в восстановление предприятия на Олекминском руднике в Амурской области, заявил
губернатор Василий Орлов.
Байкало-амурская горнорудная корпорация возрождает производство ильменитового концентрата на севере Амурской области
.
"В восстановление предприятия на Олекминском руднике инвестируют более 5 миллиардов рублей. Продуктами обогатительной фабрики станут ильменитовые и титаномагнетитовые концентраты, ежегодно будет производиться более 1 миллиона тонн руды. Предприятие создаст 500 новых рабочих мест. Проект позволит увеличить сырьевую базу промышленности региона и стимулирует развитие экспорта", - цитирует слова Орлова его пресс-служба.
Отмечается, что для воспроизводства концентрата имеются большие запасы месторождения - более 15 миллионов тонн руды. На площади более 800 гектаров уже в следующем году будут перерабатывать 160 тысяч тонн сырья.
По словам директора Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольги Темченко, проект находится на сопровождении в агентстве и реализуется в два этапа. Восстановление рудника, первую очередь проекта, инвестор начал в прошлом году. Для второй очереди по модернизации фабрики оформляются документы на расширение границ ТОР "Приамурская". "Льготы и преференции позволят сэкономить средства и создать новые рабочие места", – уточнила Темченко.
Предприятие, ранее принадлежавшее ООО "Олекминский рудник" и признанное в 2018 году банкротом, теперь проходит через восстановительные работы на всех технологических участках: дробильном, сепарационном и других. Восстановительные работы по проекту продолжатся вплоть до конца следующего года, тогда же стартует эксплуатация Куранахского месторождения.