https://ria.ru/20220830/rudnik-1813109811.html

Более пяти миллиардов рублей вложат в предприятие на Олекминском руднике

Более пяти миллиардов рублей вложат в предприятие на Олекминском руднике - РИА Новости, 30.08.2022

Более пяти миллиардов рублей вложат в предприятие на Олекминском руднике

Более 5 миллиардов рублей инвестируют в восстановление предприятия на Олекминском руднике в Амурской области, заявил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:45

2022-08-30T12:45

2022-08-30T12:45

амурская область

экономика

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156007/49/1560074913_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_3463bb15182cb2b6ea18b9834711803e.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг - РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей инвестируют в восстановление предприятия на Олекминском руднике в Амурской области, заявил губернатор Василий Орлов.Байкало-амурская горнорудная корпорация возрождает производство ильменитового концентрата на севере Амурской области."В восстановление предприятия на Олекминском руднике инвестируют более 5 миллиардов рублей. Продуктами обогатительной фабрики станут ильменитовые и титаномагнетитовые концентраты, ежегодно будет производиться более 1 миллиона тонн руды. Предприятие создаст 500 новых рабочих мест. Проект позволит увеличить сырьевую базу промышленности региона и стимулирует развитие экспорта", - цитирует слова Орлова его пресс-служба.Отмечается, что для воспроизводства концентрата имеются большие запасы месторождения - более 15 миллионов тонн руды. На площади более 800 гектаров уже в следующем году будут перерабатывать 160 тысяч тонн сырья.По словам директора Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольги Темченко, проект находится на сопровождении в агентстве и реализуется в два этапа. Восстановление рудника, первую очередь проекта, инвестор начал в прошлом году. Для второй очереди по модернизации фабрики оформляются документы на расширение границ ТОР "Приамурская". "Льготы и преференции позволят сэкономить средства и создать новые рабочие места", – уточнила Темченко.Предприятие, ранее принадлежавшее ООО "Олекминский рудник" и признанное в 2018 году банкротом, теперь проходит через восстановительные работы на всех технологических участках: дробильном, сепарационном и других. Восстановительные работы по проекту продолжатся вплоть до конца следующего года, тогда же стартует эксплуатация Куранахского месторождения.

https://ria.ru/20220826/blagoustroystvo-1812309229.html

https://ria.ru/20220830/mikrorayon-1813095486.html

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, амурская область, россия, василий орлов (губернатор)