11:11 30.08.2022 (обновлено: 11:34 30.08.2022)
Защита Ройзмана решила не обжаловать меру пресечения
Экс-глава Екатеринбурга Ройзман не будет обжаловать запрет определенных действий
© РИА Новости / Антон Буценко / Перейти в фотобанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не будет обжаловать меру пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг избрал бывшему главе города, обвиняемому в дискредитации ВС РФ, меру пресечения в виде запретов посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почту, кроме связанной со следствием, использовать интернет ему можно только для общения с защитником и следователем.
"Не обжалуем", - сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. По информации следствия, причиной разбирательства стал опубликованный Ройзманом на его YouTube-канале видеоролик.
24 августа, 13:28Судебные разбирательства в отношении Евгения Ройзмана