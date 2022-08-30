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Защита Ройзмана решила не обжаловать меру пресечения - РИА Новости, 30.08.2022
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Защита Ройзмана решила не обжаловать меру пресечения
Защита Ройзмана решила не обжаловать меру пресечения - РИА Новости, 30.08.2022
Защита Ройзмана решила не обжаловать меру пресечения
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не будет обжаловать меру пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу о дискредитации ВС РФ,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:11
2022-08-30T11:34
происшествия
россия
екатеринбург
вооруженные силы рф
евгений ройзман
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не будет обжаловать меру пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг избрал бывшему главе города, обвиняемому в дискредитации ВС РФ, меру пресечения в виде запретов посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почту, кроме связанной со следствием, использовать интернет ему можно только для общения с защитником и следователем."Не обжалуем", - сказал собеседник агентства.На прошлой неделе правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. По информации следствия, причиной разбирательства стал опубликованный Ройзманом на его YouTube-канале видеоролик.
https://ria.ru/20220824/royzman-1811808842.html
россия
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происшествия, россия, екатеринбург, вооруженные силы рф, евгений ройзман
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Вооруженные силы РФ, Евгений Ройзман
11:11 30.08.2022 (обновлено: 11:34 30.08.2022)
 
Защита Ройзмана решила не обжаловать меру пресечения

Экс-глава Екатеринбурга Ройзман не будет обжаловать запрет определенных действий

© РИА Новости / Антон Буценко / Перейти в фотобанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Антон Буценко
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не будет обжаловать меру пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг избрал бывшему главе города, обвиняемому в дискредитации ВС РФ, меру пресечения в виде запретов посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почту, кроме связанной со следствием, использовать интернет ему можно только для общения с защитником и следователем.
"Не обжалуем", - сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. По информации следствия, причиной разбирательства стал опубликованный Ройзманом на его YouTube-канале видеоролик.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 13:28
Судебные разбирательства в отношении Евгения Ройзмана
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургВооруженные силы РФЕвгений Ройзман
 
 
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