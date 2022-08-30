https://ria.ru/20220830/royzman-1813083725.html

Защита Ройзмана решила не обжаловать меру пресечения

Защита Ройзмана решила не обжаловать меру пресечения - РИА Новости, 30.08.2022

Защита Ройзмана решила не обжаловать меру пресечения

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не будет обжаловать меру пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу о дискредитации ВС РФ,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:11

2022-08-30T11:11

2022-08-30T11:34

происшествия

россия

екатеринбург

вооруженные силы рф

евгений ройзман

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не будет обжаловать меру пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг избрал бывшему главе города, обвиняемому в дискредитации ВС РФ, меру пресечения в виде запретов посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почту, кроме связанной со следствием, использовать интернет ему можно только для общения с защитником и следователем."Не обжалуем", - сказал собеседник агентства.На прошлой неделе правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. По информации следствия, причиной разбирательства стал опубликованный Ройзманом на его YouTube-канале видеоролик.

https://ria.ru/20220824/royzman-1811808842.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, екатеринбург, вооруженные силы рф, евгений ройзман