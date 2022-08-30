https://ria.ru/20220830/router-1813043029.html

Эксперт рассказал о рисках подключения посторонних к вашему роутеру

Эксперт рассказал о рисках подключения посторонних к вашему роутеру - РИА Новости, 30.08.2022

Эксперт рассказал о рисках подключения посторонних к вашему роутеру

Если ваш интернет замедлился, то, возможно, им пользуется кто-то еще. Как узнать, что в вашей сети Wi-Fi появился чужой, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T02:10

2022-08-30T02:10

2022-08-30T02:10

технологии

wi-fi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103327/70/1033277055_0:208:4928:2980_1920x0_80_0_0_bf9bb3e84c76a698699588d82a23069b.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Если ваш интернет замедлился, то, возможно, им пользуется кто-то еще. Как узнать, что в вашей сети Wi-Fi появился чужой, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.Подключение неизвестного пользователя к вашему домашнему Wi-Fi-роутеру может привести не только к снижению скорости загрузки страниц, главная опасность заключается в другом, отметил Раевский.Например, злоумышленники могут с чужих IP-адресов делать мошеннические рассылки, распространять запрещенный контент, фейковую информацию или призывы к экстремизму, продолжил Раевский. Владелец роутера сможет доказать свою непричастность к правонарушению, но для этого потребуется "много времени и нервов", уверен эксперт.IT-специалист назвал возможные причины, по которым к роутеру могут подключаться посторонние."Возможно, это использование каких-то старых ненадежных алгоритмов шифрования в роутере. Также возможно использование слабого пароля или вообще отсутствие пароля. Также причиной несанкционированного подключения может быть какая-то устаревшая прошивка роутера. Периодически прошивки нужно обновлять", – добавил Раевский.Выявить воровство оплаченного вами интернет-трафика можно только одним способом, считает он. По словам эксперта, для этого нужно время от времени подключаться к Wi-Fi-роутеру как администратор и проверять, кто пользуется устройством."Когда чужой подключается к интернету через роутер, то это никак и нигде не отображается. Таких функций нет обычно нигде, поэтому здесь надо время от времени вручную подключаться и смотреть, кто в настоящий момент пользуется роутером", – объяснил Алексей Раевский в интервью радио Sputnik.Впрочем, для обычного пользователя, который не является специалистом в сфере информационных технологий, это может оказаться сложной задачей, заключил он.

https://ria.ru/20220627/wi-fi-1798287617.html

https://ria.ru/20220118/wi-fi-1768298033.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, wi-fi