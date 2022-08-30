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Эксперт рассказал о рисках подключения посторонних к вашему роутеру
Эксперт рассказал о рисках подключения посторонних к вашему роутеру - РИА Новости, 30.08.2022
Эксперт рассказал о рисках подключения посторонних к вашему роутеру
Если ваш интернет замедлился, то, возможно, им пользуется кто-то еще. Как узнать, что в вашей сети Wi-Fi появился чужой, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T02:10
2022-08-30T02:10
2022-08-30T02:10
технологии
wi-fi
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Если ваш интернет замедлился, то, возможно, им пользуется кто-то еще. Как узнать, что в вашей сети Wi-Fi появился чужой, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.Подключение неизвестного пользователя к вашему домашнему Wi-Fi-роутеру может привести не только к снижению скорости загрузки страниц, главная опасность заключается в другом, отметил Раевский.Например, злоумышленники могут с чужих IP-адресов делать мошеннические рассылки, распространять запрещенный контент, фейковую информацию или призывы к экстремизму, продолжил Раевский. Владелец роутера сможет доказать свою непричастность к правонарушению, но для этого потребуется "много времени и нервов", уверен эксперт.IT-специалист назвал возможные причины, по которым к роутеру могут подключаться посторонние."Возможно, это использование каких-то старых ненадежных алгоритмов шифрования в роутере. Также возможно использование слабого пароля или вообще отсутствие пароля. Также причиной несанкционированного подключения может быть какая-то устаревшая прошивка роутера. Периодически прошивки нужно обновлять", – добавил Раевский.Выявить воровство оплаченного вами интернет-трафика можно только одним способом, считает он. По словам эксперта, для этого нужно время от времени подключаться к Wi-Fi-роутеру как администратор и проверять, кто пользуется устройством."Когда чужой подключается к интернету через роутер, то это никак и нигде не отображается. Таких функций нет обычно нигде, поэтому здесь надо время от времени вручную подключаться и смотреть, кто в настоящий момент пользуется роутером", – объяснил Алексей Раевский в интервью радио Sputnik.Впрочем, для обычного пользователя, который не является специалистом в сфере информационных технологий, это может оказаться сложной задачей, заключил он.
https://ria.ru/20220627/wi-fi-1798287617.html
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РИА Новости
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технологии, wi-fi
Эксперт рассказал о рисках подключения посторонних к вашему роутеру
Эксперт Раевский: подключение соседей в Wi-Fi может обернуться уголовным делом
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Если ваш интернет замедлился, то, возможно, им пользуется кто-то еще. Как узнать, что в вашей сети Wi-Fi появился чужой, рассказал
в интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Подключение неизвестного пользователя к вашему домашнему Wi-Fi-роутеру может привести не только к снижению скорости загрузки страниц, главная опасность заключается в другом, отметил Раевский.
"Если кто-то подключится к вашему Wi-Fi и будет заниматься какими-то противоправными действиями, то в конце концов к вам могут прийти в результате расследования этого инцидента, и вам придется доказывать, что это не вы", – предупредил он.
Например, злоумышленники могут с чужих IP-адресов делать мошеннические рассылки, распространять запрещенный контент, фейковую информацию или призывы к экстремизму, продолжил Раевский. Владелец роутера сможет доказать свою непричастность к правонарушению, но для этого потребуется "много времени и нервов", уверен эксперт.
IT-специалист назвал возможные причины, по которым к роутеру могут подключаться посторонние.
"Возможно, это использование каких-то старых ненадежных алгоритмов шифрования в роутере. Также возможно использование слабого пароля или вообще отсутствие пароля. Также причиной несанкционированного подключения может быть какая-то устаревшая прошивка роутера. Периодически прошивки нужно обновлять", – добавил Раевский.
Выявить воровство оплаченного вами интернет-трафика можно только одним способом, считает он. По словам эксперта, для этого нужно время от времени подключаться к Wi-Fi-роутеру как администратор и проверять, кто пользуется устройством.
"Когда чужой подключается к интернету через роутер, то это никак и нигде не отображается. Таких функций нет обычно нигде, поэтому здесь надо время от времени вручную подключаться и смотреть, кто в настоящий момент пользуется роутером", – объяснил Алексей Раевский в интервью радио Sputnik.
Впрочем, для обычного пользователя, который не является специалистом в сфере информационных технологий, это может оказаться сложной задачей, заключил он.