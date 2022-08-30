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Россия не пожертвует своими интересами ради диалога с Западом, заявил МИД - РИА Новости, 30.08.2022
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Россия не пожертвует своими интересами ради диалога с Западом, заявил МИД
Россия не пожертвует своими интересами ради диалога с Западом, заявил МИД - РИА Новости, 30.08.2022
Россия не пожертвует своими интересами ради диалога с Западом, заявил МИД
Россия готова к диалогу с западными странами, но в угоду их пожеланиям не будет приносить в жертву свои интересы, заявил директор департамента... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:43
2022-08-30T12:01
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
нато
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия готова к диалогу с западными странами, но в угоду их пожеланиям не будет приносить в жертву свои интересы, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.Он отметил, что Россия заинтересована в международном сотрудничестве. По его словам, западное и европейское направления являются "неотъемлемой частью нашей внешней политики", потому что "мы соседи по одному европейскому континенту"."Рано или поздно нам придется садиться и договариваться, но партнеры и собеседники должны понимать, что российские интересы не станут жертвой и не будут принесены в угоду пожеланиям, необоснованным требованиям кого бы то ни было", - сказал дипломат в интервью журналу "Международная жизнь". Он добавил, что Россия всегда готова к разговору, который должен быть "честный" и "равноправный".
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, нато
Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз, НАТО
11:43 30.08.2022 (обновлено: 12:01 30.08.2022)
 
Россия не пожертвует своими интересами ради диалога с Западом, заявил МИД

Глава департамента МИД Дробинин: Россия не пожертвует интересами ради диалога с Западом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия готова к диалогу с западными странами, но в угоду их пожеланиям не будет приносить в жертву свои интересы, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.
Он отметил, что Россия заинтересована в международном сотрудничестве. По его словам, западное и европейское направления являются "неотъемлемой частью нашей внешней политики", потому что "мы соседи по одному европейскому континенту".
"Рано или поздно нам придется садиться и договариваться, но партнеры и собеседники должны понимать, что российские интересы не станут жертвой и не будут принесены в угоду пожеланиям, необоснованным требованиям кого бы то ни было", - сказал дипломат в интервью журналу "Международная жизнь". Он добавил, что Россия всегда готова к разговору, который должен быть "честный" и "равноправный".
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