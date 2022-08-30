https://ria.ru/20220830/rossiya-1813091579.html

Россия не пожертвует своими интересами ради диалога с Западом, заявил МИД

Россия не пожертвует своими интересами ради диалога с Западом, заявил МИД - РИА Новости, 30.08.2022

Россия не пожертвует своими интересами ради диалога с Западом, заявил МИД

Россия готова к диалогу с западными странами, но в угоду их пожеланиям не будет приносить в жертву свои интересы, заявил директор департамента... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:43

2022-08-30T11:43

2022-08-30T12:01

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7722b986365dfca3dc31aa367dddd507.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия готова к диалогу с западными странами, но в угоду их пожеланиям не будет приносить в жертву свои интересы, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.Он отметил, что Россия заинтересована в международном сотрудничестве. По его словам, западное и европейское направления являются "неотъемлемой частью нашей внешней политики", потому что "мы соседи по одному европейскому континенту"."Рано или поздно нам придется садиться и договариваться, но партнеры и собеседники должны понимать, что российские интересы не станут жертвой и не будут принесены в угоду пожеланиям, необоснованным требованиям кого бы то ни было", - сказал дипломат в интервью журналу "Международная жизнь". Он добавил, что Россия всегда готова к разговору, который должен быть "честный" и "равноправный".

https://ria.ru/20220816/raskol-1809887674.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, нато