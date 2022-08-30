https://ria.ru/20220830/rossiya-1813089726.html

Россия находится в жестком противостоянии с Западом, заявил Собянин

Россия находится в жестком противостоянии с Западом, заявил Собянин - РИА Новости, 30.08.2022

Россия находится в жестком противостоянии с Западом, заявил Собянин

Сегодня Россия находится в жёстком экономическом противостоянии, помимо этого развязана ещё и идеологическая война, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:34

2022-08-30T11:34

2022-08-30T11:35

россия

в мире

евросоюз

нато

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сегодня Россия находится в жёстком экономическом противостоянии, помимо этого развязана ещё и идеологическая война, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня, когда Россия находится в жестком экономическом противостоянии, по сути дела, экономическая война против России развязана, огромное военное давление происходит, помимо этого, может, это не так откровенно и открыто, но развязана еще и идеологическая война. Масштабнейшая, развернутая в средствах массовой информации всех ведущих компаний Запада. И, конечно, от того, как мы с вами справимся с той одной из самых главных задач нашей образовательной системы - с воспитанием - будет во многом зависеть и безопасность, и будущее нашей с вами страны", - сказал Собянин в ходе августовского педсовета-2022.

https://ria.ru/20220825/evropa-1811927244.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, евросоюз, нато, москва, сергей собянин