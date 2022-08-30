https://ria.ru/20220830/rossiya-1813089726.html
Россия находится в жестком противостоянии с Западом, заявил Собянин
Россия находится в жестком противостоянии с Западом, заявил Собянин - РИА Новости, 30.08.2022
Россия находится в жестком противостоянии с Западом, заявил Собянин
Сегодня Россия находится в жёстком экономическом противостоянии, помимо этого развязана ещё и идеологическая война, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:34
2022-08-30T11:34
2022-08-30T11:35
россия
в мире
евросоюз
нато
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794324344_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_de046e870247a4da9494f03285990db2.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сегодня Россия находится в жёстком экономическом противостоянии, помимо этого развязана ещё и идеологическая война, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня, когда Россия находится в жестком экономическом противостоянии, по сути дела, экономическая война против России развязана, огромное военное давление происходит, помимо этого, может, это не так откровенно и открыто, но развязана еще и идеологическая война. Масштабнейшая, развернутая в средствах массовой информации всех ведущих компаний Запада. И, конечно, от того, как мы с вами справимся с той одной из самых главных задач нашей образовательной системы - с воспитанием - будет во многом зависеть и безопасность, и будущее нашей с вами страны", - сказал Собянин в ходе августовского педсовета-2022.
https://ria.ru/20220825/evropa-1811927244.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794324344_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_bd384b36451febaf65275e34f532d7d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, евросоюз, нато, москва, сергей собянин
Россия, В мире, Евросоюз, НАТО, Москва, Сергей Собянин
11:34 30.08.2022 (обновлено: 11:35 30.08.2022)
Россия находится в жестком противостоянии с Западом, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин заявил об идеологическом и экономическом противостоянии России и Запада