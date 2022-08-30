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Россия находится в жестком противостоянии с Западом, заявил Собянин - РИА Новости, 30.08.2022
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Россия находится в жестком противостоянии с Западом, заявил Собянин
Россия находится в жестком противостоянии с Западом, заявил Собянин - РИА Новости, 30.08.2022
Россия находится в жестком противостоянии с Западом, заявил Собянин
Сегодня Россия находится в жёстком экономическом противостоянии, помимо этого развязана ещё и идеологическая война, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:34
2022-08-30T11:35
россия
в мире
евросоюз
нато
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сегодня Россия находится в жёстком экономическом противостоянии, помимо этого развязана ещё и идеологическая война, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня, когда Россия находится в жестком экономическом противостоянии, по сути дела, экономическая война против России развязана, огромное военное давление происходит, помимо этого, может, это не так откровенно и открыто, но развязана еще и идеологическая война. Масштабнейшая, развернутая в средствах массовой информации всех ведущих компаний Запада. И, конечно, от того, как мы с вами справимся с той одной из самых главных задач нашей образовательной системы - с воспитанием - будет во многом зависеть и безопасность, и будущее нашей с вами страны", - сказал Собянин в ходе августовского педсовета-2022.
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россия, в мире, евросоюз, нато, москва, сергей собянин
Россия, В мире, Евросоюз, НАТО, Москва, Сергей Собянин
11:34 30.08.2022 (обновлено: 11:35 30.08.2022)
 
Россия находится в жестком противостоянии с Западом, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин заявил об идеологическом и экономическом противостоянии России и Запада

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сегодня Россия находится в жёстком экономическом противостоянии, помимо этого развязана ещё и идеологическая война, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня, когда Россия находится в жестком экономическом противостоянии, по сути дела, экономическая война против России развязана, огромное военное давление происходит, помимо этого, может, это не так откровенно и открыто, но развязана еще и идеологическая война. Масштабнейшая, развернутая в средствах массовой информации всех ведущих компаний Запада. И, конечно, от того, как мы с вами справимся с той одной из самых главных задач нашей образовательной системы - с воспитанием - будет во многом зависеть и безопасность, и будущее нашей с вами страны", - сказал Собянин в ходе августовского педсовета-2022.
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