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Путин попросил Золотова доложить о работе росгвардейцев на Украине - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/rosgvardiya-1813145498.html
Путин попросил Золотова доложить о работе росгвардейцев на Украине
Путин попросил Золотова доложить о работе росгвардейцев на Украине - РИА Новости, 30.08.2022
Путин попросил Золотова доложить о работе росгвардейцев на Украине
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым попросил доложить о том, как осуществляется боевая работа росгвардейцев,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:19
2022-08-30T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым попросил доложить о том, как осуществляется боевая работа росгвардейцев, участвующих в специальной операции."Виктор Васильевич, вопросов много, но начнём мы с одного из главных, безусловно, ‒ с того, как идёт боевая работа подразделений войск национальной гвардии в рамках выполнения задач в ходе специальной военной операции на Донбассе", - обратился Путин к Золотову.Глава Росгвардии в ходе беседы сообщил президенту страны, что в ходе спецоперации войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, владимир путин, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина
14:19 30.08.2022 (обновлено: 14:32 30.08.2022)
 
Путин попросил Золотова доложить о работе росгвардейцев на Украине

Путин на встрече с Золотовым попросил доложить, как идет работа росгвардейцев на Украине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым попросил доложить о том, как осуществляется боевая работа росгвардейцев, участвующих в специальной операции.
"Виктор Васильевич, вопросов много, но начнём мы с одного из главных, безусловно, ‒ с того, как идёт боевая работа подразделений войск национальной гвардии в рамках выполнения задач в ходе специальной военной операции на Донбассе", - обратился Путин к Золотову.
Глава Росгвардии в ходе беседы сообщил президенту страны, что в ходе спецоперации войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Украина
 
 
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