https://ria.ru/20220830/rosgvardiya-1813145498.html

Путин попросил Золотова доложить о работе росгвардейцев на Украине

Путин попросил Золотова доложить о работе росгвардейцев на Украине - РИА Новости, 30.08.2022

Путин попросил Золотова доложить о работе росгвардейцев на Украине

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым попросил доложить о том, как осуществляется боевая работа росгвардейцев,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:19

2022-08-30T14:19

2022-08-30T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым попросил доложить о том, как осуществляется боевая работа росгвардейцев, участвующих в специальной операции."Виктор Васильевич, вопросов много, но начнём мы с одного из главных, безусловно, ‒ с того, как идёт боевая работа подразделений войск национальной гвардии в рамках выполнения задач в ходе специальной военной операции на Донбассе", - обратился Путин к Золотову.Глава Росгвардии в ходе беседы сообщил президенту страны, что в ходе спецоперации войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина