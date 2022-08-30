https://ria.ru/20220830/rosgvardiya-1813145498.html
Путин попросил Золотова доложить о работе росгвардейцев на Украине
Путин попросил Золотова доложить о работе росгвардейцев на Украине - РИА Новости, 30.08.2022
Путин попросил Золотова доложить о работе росгвардейцев на Украине
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым попросил доложить о том, как осуществляется боевая работа росгвардейцев,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:19
2022-08-30T14:19
2022-08-30T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым попросил доложить о том, как осуществляется боевая работа росгвардейцев, участвующих в специальной операции."Виктор Васильевич, вопросов много, но начнём мы с одного из главных, безусловно, ‒ с того, как идёт боевая работа подразделений войск национальной гвардии в рамках выполнения задач в ходе специальной военной операции на Донбассе", - обратился Путин к Золотову.Глава Росгвардии в ходе беседы сообщил президенту страны, что в ходе спецоперации войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина
14:19 30.08.2022 (обновлено: 14:32 30.08.2022)
Путин попросил Золотова доложить о работе росгвардейцев на Украине
Путин на встрече с Золотовым попросил доложить, как идет работа росгвардейцев на Украине