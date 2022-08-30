https://ria.ru/20220830/rizhskaya-1813123585.html

Специалисты подключили к электросетям станцию БКЛ "Рижская" в Москве

Специалисты подключили к электросетям станцию БКЛ "Рижская" в Москве - РИА Новости, 30.08.2022

Специалисты подключили к электросетям станцию БКЛ "Рижская" в Москве

Специалисты подключили к электросетям строящуюся станцию Большой кольцевой линии "Рижская" в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:47

2022-08-30T13:47

2022-08-30T13:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты подключили к электросетям строящуюся станцию Большой кольцевой линии "Рижская" в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Отмечается, что максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 1 мегаватт. Новые электросети среднего напряжения 20 киловатт позволяют увеличить пропускную способность распределительных сетей как минимум в 1,5-2 раза и повысить трансформаторные мощности.Кроме того, уточняется, что специалисты провели работы по прокладке кабелей с использованием метода горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Часть линий проложили в подземных коммуникационных коллекторах.

https://ria.ru/20220812/moskva-1809050099.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, петр бирюков