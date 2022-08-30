Рейтинг@Mail.ru
Специалисты подключили к электросетям станцию БКЛ "Рижская" в Москве - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220830/rizhskaya-1813123585.html
Специалисты подключили к электросетям станцию БКЛ "Рижская" в Москве
Специалисты подключили к электросетям станцию БКЛ "Рижская" в Москве - РИА Новости, 30.08.2022
Специалисты подключили к электросетям станцию БКЛ "Рижская" в Москве
Специалисты подключили к электросетям строящуюся станцию Большой кольцевой линии "Рижская" в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:47
2022-08-30T13:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813125248_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_cef0bc567207626de6c4fa82ebb90883.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты подключили к электросетям строящуюся станцию Большой кольцевой линии "Рижская" в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Отмечается, что максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 1 мегаватт. Новые электросети среднего напряжения 20 киловатт позволяют увеличить пропускную способность распределительных сетей как минимум в 1,5-2 раза и повысить трансформаторные мощности.Кроме того, уточняется, что специалисты провели работы по прокладке кабелей с использованием метода горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Часть линий проложили в подземных коммуникационных коллекторах.
https://ria.ru/20220812/moskva-1809050099.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813125248_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_3303dc4aed18f8c516f71c839de8a47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
13:47 30.08.2022
 

Специалисты подключили к электросетям станцию БКЛ "Рижская" в Москве

© Официальный сайт Мэра МосквыПректное решение станции БКЛ "Рижская"
Пректное решение станции БКЛ Рижская
© Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты подключили к электросетям строящуюся станцию Большой кольцевой линии "Рижская" в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается масштабная работа по обеспечению надежного энергоснабжения новых объектов транспортной инфраструктуры города. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по обеспечению электроснабжения станции БКЛ "Рижская". Проложили две кабельные линии 20 киловатт общей протяженностью более 7 километров, что позволяет создать резерв и избежать возможных отключений в случае технологического нарушения", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 1 мегаватт. Новые электросети среднего напряжения 20 киловатт позволяют увеличить пропускную способность распределительных сетей как минимум в 1,5-2 раза и повысить трансформаторные мощности.
Кроме того, уточняется, что специалисты провели работы по прокладке кабелей с использованием метода горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Часть линий проложили в подземных коммуникационных коллекторах.
ГЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 07:40Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Специалисты подключили к электросетям в Москве более 500 значимых объектов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала