https://ria.ru/20220830/rizhskaya-1813123585.html
Специалисты подключили к электросетям станцию БКЛ "Рижская" в Москве
Специалисты подключили к электросетям станцию БКЛ "Рижская" в Москве - РИА Новости, 30.08.2022
Специалисты подключили к электросетям станцию БКЛ "Рижская" в Москве
Специалисты подключили к электросетям строящуюся станцию Большой кольцевой линии "Рижская" в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:47
2022-08-30T13:47
2022-08-30T13:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты подключили к электросетям строящуюся станцию Большой кольцевой линии "Рижская" в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Отмечается, что максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 1 мегаватт. Новые электросети среднего напряжения 20 киловатт позволяют увеличить пропускную способность распределительных сетей как минимум в 1,5-2 раза и повысить трансформаторные мощности.Кроме того, уточняется, что специалисты провели работы по прокладке кабелей с использованием метода горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Часть линий проложили в подземных коммуникационных коллекторах.
https://ria.ru/20220812/moskva-1809050099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты подключили к электросетям строящуюся станцию Большой кольцевой линии "Рижская" в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается масштабная работа по обеспечению надежного энергоснабжения новых объектов транспортной инфраструктуры города. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по обеспечению электроснабжения станции БКЛ "Рижская". Проложили две кабельные линии 20 киловатт общей протяженностью более 7 километров, что позволяет создать резерв и избежать возможных отключений в случае технологического нарушения", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram
-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 1 мегаватт. Новые электросети среднего напряжения 20 киловатт позволяют увеличить пропускную способность распределительных сетей как минимум в 1,5-2 раза и повысить трансформаторные мощности.
Кроме того, уточняется, что специалисты провели работы по прокладке кабелей с использованием метода горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Часть линий проложили в подземных коммуникационных коллекторах.