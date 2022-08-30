https://ria.ru/20220830/rebenok-1813114966.html

Житель Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь

Житель Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь - РИА Новости, 30.08.2022

Житель Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь

В Бузулуке мужчина забыл на рыбалке пятилетнюю дочь, полиция нашла девочку невредимой, заявили в пресс-службе МВД по Оренбургской области. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:04

2022-08-30T13:04

2022-08-30T15:05

происшествия

оренбургская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 30 авг — РИА Новости. В Бузулуке мужчина забыл на рыбалке пятилетнюю дочь, полиция нашла девочку невредимой, заявили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.Ранее в ведомство обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ребенка. По ее словам, муж утром уехал с дочерью на рыбалку, а вечером вернулся без девочки и автомобиля.В полиции отметили, что сейчас ребенку ничего не угрожает, он находится с мамой. Мужчину, в свою очередь, привлекли к административной ответственности.

https://ria.ru/20220525/taksi-1790645004.html

оренбургская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, оренбургская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)