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Житель Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь
Житель Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь - РИА Новости, 30.08.2022
Житель Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь
В Бузулуке мужчина забыл на рыбалке пятилетнюю дочь, полиция нашла девочку невредимой, заявили в пресс-службе МВД по Оренбургской области. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:04
2022-08-30T13:04
2022-08-30T15:05
происшествия
оренбургская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 30 авг — РИА Новости. В Бузулуке мужчина забыл на рыбалке пятилетнюю дочь, полиция нашла девочку невредимой, заявили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.Ранее в ведомство обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ребенка. По ее словам, муж утром уехал с дочерью на рыбалку, а вечером вернулся без девочки и автомобиля.В полиции отметили, что сейчас ребенку ничего не угрожает, он находится с мамой. Мужчину, в свою очередь, привлекли к административной ответственности.
https://ria.ru/20220525/taksi-1790645004.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Оренбургская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:04 30.08.2022 (обновлено: 15:05 30.08.2022)
Житель Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь
В Бузулуке полиция вернула матери пятилетнюю дочь, которую отец забыл на рыбалке