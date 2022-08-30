Рейтинг@Mail.ru
Житель Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/rebenok-1813114966.html
Житель Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь
Житель Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь - РИА Новости, 30.08.2022
Житель Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь
В Бузулуке мужчина забыл на рыбалке пятилетнюю дочь, полиция нашла девочку невредимой, заявили в пресс-службе МВД по Оренбургской области. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:04
2022-08-30T15:05
происшествия
оренбургская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
УФА, 30 авг — РИА Новости. В Бузулуке мужчина забыл на рыбалке пятилетнюю дочь, полиция нашла девочку невредимой, заявили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.Ранее в ведомство обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ребенка. По ее словам, муж утром уехал с дочерью на рыбалку, а вечером вернулся без девочки и автомобиля.В полиции отметили, что сейчас ребенку ничего не угрожает, он находится с мамой. Мужчину, в свою очередь, привлекли к административной ответственности.
https://ria.ru/20220525/taksi-1790645004.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Оренбургская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:04 30.08.2022 (обновлено: 15:05 30.08.2022)
 
Житель Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь

В Бузулуке полиция вернула матери пятилетнюю дочь, которую отец забыл на рыбалке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 30 авг — РИА Новости. В Бузулуке мужчина забыл на рыбалке пятилетнюю дочь, полиция нашла девочку невредимой, заявили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
Ранее в ведомство обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ребенка. По ее словам, муж утром уехал с дочерью на рыбалку, а вечером вернулся без девочки и автомобиля.

"Глава семьи не мог вспомнить, где находится ребенок и автомобиль. А также не смог пояснить, как он вернулся домой. Полицейские незамедлительно организовали поиски и нашли пятилетнюю девочку в одном из микрорайонов города спящей в машине", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что сейчас ребенку ничего не угрожает, он находится с мамой. Мужчину, в свою очередь, привлекли к административной ответственности.
Автомобиль такси на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 15:42
Москвичка забыла ребенка в такси
 
ПроисшествияОренбургская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала