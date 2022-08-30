https://ria.ru/20220830/razvozhaev-1813258527.html

Губернатор Севастополя посетил Мелитополь

Губернатор Севастополя посетил Мелитополь - РИА Новости, 30.08.2022

Губернатор Севастополя посетил Мелитополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал в подшефном Мелитополе в Запорожской области накануне начала учебного года. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:22

2022-08-30T19:22

2022-08-30T19:42

общество

севастополь

мелитополь

россия

единая россия

михаил развозжаев

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813260801_16:0:2516:1406_1920x0_80_0_0_c56eb48f7d325f17f7a295068bd7c5ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал в подшефном Мелитополе в Запорожской области накануне начала учебного года."Сегодня провел день в Мелитополе. Проверил, как Севастополь помог подшефному городу подготовиться к началу учебного года. Первоочередные работы - на завершающем этапе, к 1 сентября школы и детские сады будут готовы принимать ребят", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Школы города полностью укомплектованы учебниками, Севастополь помог с литературой для детских садов, отметил он."Мы также помогли собрать рюкзачки для первоклашек. Родителям практически невозможно было собрать детей к школе здесь. Совместно с региональным отделением партии "Единая Россия" передали от Севастополя ученикам Мелитополя и Мелитопольского района 1600 рюкзаков с наборами первоклассника – в них есть все необходимое для ребят, чтобы начать учебу", - добавил Развожаев.В школы освобожденных территорий привезены также комплекты государственной символики РФ, чтобы в учебных заведениях могли проводить торжественные линейки с поднятием или выносом флага России, сообщил губернатор. В городе также устанавливаются новые детские площадки.

https://ria.ru/20220826/krym-1812220269.html

https://ria.ru/20220830/kherson-1813047766.html

севастополь

мелитополь

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, севастополь, мелитополь, россия, единая россия, михаил развозжаев, запорожская область