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Губернатор Севастополя посетил Мелитополь - РИА Новости, 30.08.2022
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Губернатор Севастополя посетил Мелитополь
Губернатор Севастополя посетил Мелитополь - РИА Новости, 30.08.2022
Губернатор Севастополя посетил Мелитополь
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал в подшефном Мелитополе в Запорожской области накануне начала учебного года. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:22
2022-08-30T19:42
общество
севастополь
мелитополь
россия
единая россия
михаил развозжаев
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал в подшефном Мелитополе в Запорожской области накануне начала учебного года."Сегодня провел день в Мелитополе. Проверил, как Севастополь помог подшефному городу подготовиться к началу учебного года. Первоочередные работы - на завершающем этапе, к 1 сентября школы и детские сады будут готовы принимать ребят", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Школы города полностью укомплектованы учебниками, Севастополь помог с литературой для детских садов, отметил он."Мы также помогли собрать рюкзачки для первоклашек. Родителям практически невозможно было собрать детей к школе здесь. Совместно с региональным отделением партии "Единая Россия" передали от Севастополя ученикам Мелитополя и Мелитопольского района 1600 рюкзаков с наборами первоклассника – в них есть все необходимое для ребят, чтобы начать учебу", - добавил Развожаев.В школы освобожденных территорий привезены также комплекты государственной символики РФ, чтобы в учебных заведениях могли проводить торжественные линейки с поднятием или выносом флага России, сообщил губернатор. В городе также устанавливаются новые детские площадки.
https://ria.ru/20220826/krym-1812220269.html
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общество, севастополь, мелитополь, россия, единая россия, михаил развозжаев, запорожская область
Общество, Севастополь, Мелитополь, Россия, Единая Россия, Михаил Развозжаев, Запорожская область
19:22 30.08.2022 (обновлено: 19:42 30.08.2022)
 
Губернатор Севастополя посетил Мелитополь

Губернатор Севастополя Развожаев побывал в подшефном Мелитополе в преддверии 1 сентября

© РаZVожаев/TelegramГубернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал в подшефном Мелитополе в Запорожской области
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал в подшефном Мелитополе в Запорожской области
© РаZVожаев/Telegram
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал в подшефном Мелитополе в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал в подшефном Мелитополе в Запорожской области накануне начала учебного года.
"Сегодня провел день в Мелитополе. Проверил, как Севастополь помог подшефному городу подготовиться к началу учебного года. Первоочередные работы - на завершающем этапе, к 1 сентября школы и детские сады будут готовы принимать ребят", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
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Школы города полностью укомплектованы учебниками, Севастополь помог с литературой для детских садов, отметил он.
"Мы также помогли собрать рюкзачки для первоклашек. Родителям практически невозможно было собрать детей к школе здесь. Совместно с региональным отделением партии "Единая Россия" передали от Севастополя ученикам Мелитополя и Мелитопольского района 1600 рюкзаков с наборами первоклассника – в них есть все необходимое для ребят, чтобы начать учебу", - добавил Развожаев.
В школы освобожденных территорий привезены также комплекты государственной символики РФ, чтобы в учебных заведениях могли проводить торжественные линейки с поднятием или выносом флага России, сообщил губернатор. В городе также устанавливаются новые детские площадки.
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ОбществоСевастопольМелитопольРоссияЕдиная РоссияМихаил РазвозжаевЗапорожская область
 
 
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