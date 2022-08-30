19:22 30.08.2022 (обновлено: 19:42 30.08.2022)
Губернатор Севастополя посетил Мелитополь
Губернатор Севастополя Развожаев побывал в подшефном Мелитополе в преддверии 1 сентября
© РаZVожаев/TelegramГубернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал в подшефном Мелитополе в Запорожской области
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал в подшефном Мелитополе в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал в подшефном Мелитополе в Запорожской области накануне начала учебного года.
"Сегодня провел день в Мелитополе. Проверил, как Севастополь помог подшефному городу подготовиться к началу учебного года. Первоочередные работы - на завершающем этапе, к 1 сентября школы и детские сады будут готовы принимать ребят", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
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Школы города полностью укомплектованы учебниками, Севастополь помог с литературой для детских садов, отметил он.
"Мы также помогли собрать рюкзачки для первоклашек. Родителям практически невозможно было собрать детей к школе здесь. Совместно с региональным отделением партии "Единая Россия" передали от Севастополя ученикам Мелитополя и Мелитопольского района 1600 рюкзаков с наборами первоклассника – в них есть все необходимое для ребят, чтобы начать учебу", - добавил Развожаев.
В школы освобожденных территорий привезены также комплекты государственной символики РФ, чтобы в учебных заведениях могли проводить торжественные линейки с поднятием или выносом флага России, сообщил губернатор. В городе также устанавливаются новые детские площадки.