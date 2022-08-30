https://ria.ru/20220830/raschety-1813149489.html
Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях
Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях - РИА Новости, 30.08.2022
Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить долю международных расчетов в рублях. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:26
2022-08-30T14:26
2022-08-30T14:50
михаил мишустин
экономика
россия
рубль
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить долю международных расчетов в рублях."Необходимо продолжить повышение доли международных расчетов в рублях, с постепенным отказом от использования валют недружественных стран", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".
https://ria.ru/20220825/raschety-1812183299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика, россия, рубль
Михаил Мишустин, Экономика, Россия, Рубль
14:26 30.08.2022 (обновлено: 14:50 30.08.2022)
Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях
Премьер Мишустин заявил о необходимости повышать долю международных расчетов в рублях