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Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях - РИА Новости, 30.08.2022
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Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях
Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях - РИА Новости, 30.08.2022
Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить долю международных расчетов в рублях. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:26
2022-08-30T14:50
михаил мишустин
экономика
россия
рубль
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить долю международных расчетов в рублях."Необходимо продолжить повышение доли международных расчетов в рублях, с постепенным отказом от использования валют недружественных стран", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".
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михаил мишустин, экономика, россия, рубль
Михаил Мишустин, Экономика, Россия, Рубль
14:26 30.08.2022 (обновлено: 14:50 30.08.2022)
 
Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях

Премьер Мишустин заявил о необходимости повышать долю международных расчетов в рублях

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить долю международных расчетов в рублях.
"Необходимо продолжить повышение доли международных расчетов в рублях, с постепенным отказом от использования валют недружественных стран", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".
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25 августа, 20:19
Минск перевел основные расчеты с Москвой в российские рубли
 
Михаил МишустинЭкономикаРоссияРубль
 
 
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