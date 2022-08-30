https://ria.ru/20220830/raschety-1813149489.html

Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях

Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях - РИА Новости, 30.08.2022

Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить долю международных расчетов в рублях. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:26

2022-08-30T14:26

2022-08-30T14:50

михаил мишустин

экономика

россия

рубль

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить долю международных расчетов в рублях."Необходимо продолжить повышение доли международных расчетов в рублях, с постепенным отказом от использования валют недружественных стран", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".

https://ria.ru/20220825/raschety-1812183299.html

россия

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Кирилл Волков

михаил мишустин, экономика, россия, рубль