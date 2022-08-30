https://ria.ru/20220830/ramt-1813101105.html

Новый сезон в РАМТе откроет спектакль Юрия Бутусова

Новый сезон в РАМТе откроет спектакль Юрия Бутусова - РИА Новости, 30.08.2022

Новый сезон в РАМТе откроет спектакль Юрия Бутусова

Российский академический молодежный театр (РАМТ) откроет новый сезон на Большой сцене 30 августа спектаклем Юрия Бутусова "Сын", следует из планов театра на... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:29

2022-08-30T13:29

2022-08-30T13:29

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российский академический молодежный театр

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский академический молодежный театр (РАМТ) откроет новый сезон на Большой сцене 30 августа спектаклем Юрия Бутусова "Сын", следует из планов театра на будущий, 102-й по счету, сезон, которые имеются в распоряжении РИА Новости.В основе — заключительная часть трилогии французского драматурга Флориана Зеллера "Мать", "Отец", "Сын"."Эта пьеса о Гамлете в каждом из нас. В вынужденных компромиссах, в необходимости соглашаться с тем, с чем не хочет мириться, человек разрушает свою природу, веру в идеальный мир, то, что Шекспир назвал "квинтэссенцией всего живущего". Идеализм, неприятие несправедливости в человеке невозможно уничтожить. И ничего тут нельзя изменить. А правильно это или неправильно — каждый решает сам", — делится мнением режиссер.Бутусов назвал произведение "очень "русской пьесой". "Читая историю этого мальчишки, думаешь об Иванове, Зилове и всех "лишних людях" русской литературы. Дело не в подростковой депрессии, а в тех экзистенциальных вопросах, которые стоят перед всеми нами", — поясняет постановщик.Также постановку сыграют 9 и 10 сентября в Красноярске в ходе гастрольной программы фестиваля "Золотая Маска". 27 и 28 сентября спектакль откроет III Фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске.На камерных площадках новый сезон РАМТ начал до сбора труппы — 16 августа — марафоном спектакля-странствия "Дни Савелия". Постановка Марины Брусникиной по роману Григория Служителя играется в уникальном уличном пространстве — Театральном дворе.

https://ria.ru/20220825/pelevin-1812137983.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, марина брусникина, красноярск, дальний восток, хабаровск, театр, российский академический молодежный театр , юрий бутусов