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Новый сезон в РАМТе откроет спектакль Юрия Бутусова - РИА Новости, 30.08.2022
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Культура
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Новый сезон в РАМТе откроет спектакль Юрия Бутусова
Новый сезон в РАМТе откроет спектакль Юрия Бутусова - РИА Новости, 30.08.2022
Новый сезон в РАМТе откроет спектакль Юрия Бутусова
Российский академический молодежный театр (РАМТ) откроет новый сезон на Большой сцене 30 августа спектаклем Юрия Бутусова "Сын", следует из планов театра на... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:29
2022-08-30T13:29
культура
новости культуры
марина брусникина
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дальний восток
хабаровск
театр
российский академический молодежный театр
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский академический молодежный театр (РАМТ) откроет новый сезон на Большой сцене 30 августа спектаклем Юрия Бутусова "Сын", следует из планов театра на будущий, 102-й по счету, сезон, которые имеются в распоряжении РИА Новости.В основе — заключительная часть трилогии французского драматурга Флориана Зеллера "Мать", "Отец", "Сын"."Эта пьеса о Гамлете в каждом из нас. В вынужденных компромиссах, в необходимости соглашаться с тем, с чем не хочет мириться, человек разрушает свою природу, веру в идеальный мир, то, что Шекспир назвал "квинтэссенцией всего живущего". Идеализм, неприятие несправедливости в человеке невозможно уничтожить. И ничего тут нельзя изменить. А правильно это или неправильно — каждый решает сам", — делится мнением режиссер.Бутусов назвал произведение "очень "русской пьесой". "Читая историю этого мальчишки, думаешь об Иванове, Зилове и всех "лишних людях" русской литературы. Дело не в подростковой депрессии, а в тех экзистенциальных вопросах, которые стоят перед всеми нами", — поясняет постановщик.Также постановку сыграют 9 и 10 сентября в Красноярске в ходе гастрольной программы фестиваля "Золотая Маска". 27 и 28 сентября спектакль откроет III Фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске.На камерных площадках новый сезон РАМТ начал до сбора труппы — 16 августа — марафоном спектакля-странствия "Дни Савелия". Постановка Марины Брусникиной по роману Григория Служителя играется в уникальном уличном пространстве — Театральном дворе.
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новости культуры, марина брусникина, красноярск, дальний восток, хабаровск, театр, российский академический молодежный театр , юрий бутусов
Культура, Новости культуры, Марина Брусникина, Красноярск, Дальний Восток, Хабаровск, Театр, Российский академический молодежный театр , Юрий Бутусов
13:29 30.08.2022
 
Новый сезон в РАМТе откроет спектакль Юрия Бутусова

РАМТ откроет новый сезон на Большой сцене 30 августа спектаклем Бутусова "Сын"

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТаСцена из спектакля "Сын"
Сцена из спектакля Сын - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский академический молодежный театр (РАМТ) откроет новый сезон на Большой сцене 30 августа спектаклем Юрия Бутусова "Сын", следует из планов театра на будущий, 102-й по счету, сезон, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В основе — заключительная часть трилогии французского драматурга Флориана Зеллера "Мать", "Отец", "Сын".
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТаСцена из спектакля "Сын"
Сцена из спектакля Сын - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
Сцена из спектакля "Сын"
"Эта пьеса о Гамлете в каждом из нас. В вынужденных компромиссах, в необходимости соглашаться с тем, с чем не хочет мириться, человек разрушает свою природу, веру в идеальный мир, то, что Шекспир назвал "квинтэссенцией всего живущего". Идеализм, неприятие несправедливости в человеке невозможно уничтожить. И ничего тут нельзя изменить. А правильно это или неправильно — каждый решает сам", — делится мнением режиссер.
Бутусов назвал произведение "очень "русской пьесой".
"Читая историю этого мальчишки, думаешь об Иванове, Зилове и всех "лишних людях" русской литературы. Дело не в подростковой депрессии, а в тех экзистенциальных вопросах, которые стоят перед всеми нами", — поясняет постановщик.
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа

Героиня спектакля "Сын"

Сцена из спектакля Сын
1 из 3

Героиня спектакля "Сын"

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТаСцена из спектакля "Сын"
Сцена из спектакля Сын
2 из 3
Сцена из спектакля "Сын"
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа

Фрагмент спектакля "Сын"

Сцена из спектакля Сын
3 из 3

Фрагмент спектакля "Сын"

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
1 из 3

Героиня спектакля "Сын"

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
2 из 3
Сцена из спектакля "Сын"
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
3 из 3

Фрагмент спектакля "Сын"

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
Также постановку сыграют 9 и 10 сентября в Красноярске в ходе гастрольной программы фестиваля "Золотая Маска". 27 и 28 сентября спектакль откроет III Фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске.
На камерных площадках новый сезон РАМТ начал до сбора труппы — 16 августа — марафоном спектакля-странствия "Дни Савелия". Постановка Марины Брусникиной по роману Григория Служителя играется в уникальном уличном пространстве — Театральном дворе.
Московский Художественный театр имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 17:58Культура
В МХТ имени Чехова пройдет премьера спектакля по роману Пелевина
 
КультураНовости культурыМарина БрусникинаКрасноярскДальний ВостокХабаровскТеатрРоссийский академический молодежный театрЮрий Бутусов
 
 
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