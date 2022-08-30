Новый сезон в РАМТе откроет спектакль Юрия Бутусова
РАМТ откроет новый сезон на Большой сцене 30 августа спектаклем Бутусова "Сын"
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТаСцена из спектакля "Сын"
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский академический молодежный театр (РАМТ) откроет новый сезон на Большой сцене 30 августа спектаклем Юрия Бутусова "Сын", следует из планов театра на будущий, 102-й по счету, сезон, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В основе — заключительная часть трилогии французского драматурга Флориана Зеллера "Мать", "Отец", "Сын".
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТаСцена из спектакля "Сын"
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
Сцена из спектакля "Сын"
"Эта пьеса о Гамлете в каждом из нас. В вынужденных компромиссах, в необходимости соглашаться с тем, с чем не хочет мириться, человек разрушает свою природу, веру в идеальный мир, то, что Шекспир назвал "квинтэссенцией всего живущего". Идеализм, неприятие несправедливости в человеке невозможно уничтожить. И ничего тут нельзя изменить. А правильно это или неправильно — каждый решает сам", — делится мнением режиссер.
Бутусов назвал произведение "очень "русской пьесой".
"Читая историю этого мальчишки, думаешь об Иванове, Зилове и всех "лишних людях" русской литературы. Дело не в подростковой депрессии, а в тех экзистенциальных вопросах, которые стоят перед всеми нами", — поясняет постановщик.
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
Героиня спектакля "Сын"
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Героиня спектакля "Сын"
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТаСцена из спектакля "Сын"
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Сцена из спектакля "Сын"
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
Фрагмент спектакля "Сын"
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Фрагмент спектакля "Сын"
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
1 из 3
Героиня спектакля "Сын"
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
2 из 3
Сцена из спектакля "Сын"
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
3 из 3
Фрагмент спектакля "Сын"
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
Также постановку сыграют 9 и 10 сентября в Красноярске в ходе гастрольной программы фестиваля "Золотая Маска". 27 и 28 сентября спектакль откроет III Фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске.
На камерных площадках новый сезон РАМТ начал до сбора труппы — 16 августа — марафоном спектакля-странствия "Дни Савелия". Постановка Марины Брусникиной по роману Григория Служителя играется в уникальном уличном пространстве — Театральном дворе.