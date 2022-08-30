https://ria.ru/20220830/pvo-1813065987.html

ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону

ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону - РИА Новости, 30.08.2022

ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону

Система противовоздушной обороны отразила новую попытку ракетного удара украинских войск по Херсону, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:01

2022-08-30T10:01

2022-08-30T10:08

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947975_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_0996ec457b849461b8e3f8e7169c55da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Система противовоздушной обороны отразила новую попытку ракетного удара украинских войск по Херсону, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Была попытка ракетной атаки. ПВО сработала четко", - сказал Стремоусов агентству.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220830/energodar-1813053802.html

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсон, херсонская область , в мире