https://ria.ru/20220830/pvo-1813065987.html
ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону
ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону - РИА Новости, 30.08.2022
ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону
Система противовоздушной обороны отразила новую попытку ракетного удара украинских войск по Херсону, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:01
2022-08-30T10:01
2022-08-30T10:08
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Система противовоздушной обороны отразила новую попытку ракетного удара украинских войск по Херсону, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Была попытка ракетной атаки. ПВО сработала четко", - сказал Стремоусов агентству.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220830/energodar-1813053802.html
херсон
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , В мире
10:01 30.08.2022 (обновлено: 10:08 30.08.2022)
ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону
ПВО отразила новую попытку ракетного удара украинских войск по Херсону