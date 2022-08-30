https://ria.ru/20220830/putin-1813107136.html
Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым
Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым - РИА Новости, 30.08.2022
Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой Росгвардии Виктором Золотовым и выслушает его доклад, сообщил журналистам пресс-секретарь российского РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:34
2022-08-30T12:34
2022-08-30T13:01
политика
виктор золотов
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой Росгвардии Виктором Золотовым и выслушает его доклад, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В течение дня президент работает в Кремле. У него предусмотрен целый ряд встреч. Из них открытой (встречей – ред.) будет доклад директора Федеральной службы войск национальной гвардии", - заявил Песков журналистам.Он отметил важность этой встречи. "Виктор Золотов будет у президента с докладом. Важная встреча", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ."Естественно, нацгвардия принимает активное участие в специальной военной операции и в других вопросах, связанных с работой служб", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220830/soveschanie-1813108479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, виктор золотов, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий песков
Политика, Виктор Золотов, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Дмитрий Песков
12:34 30.08.2022 (обновлено: 13:01 30.08.2022)
Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым
Президент Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым