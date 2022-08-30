https://ria.ru/20220830/putin-1813107136.html

Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым

Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым - РИА Новости, 30.08.2022

Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой Росгвардии Виктором Золотовым и выслушает его доклад, сообщил журналистам пресс-секретарь российского РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:34

2022-08-30T12:34

2022-08-30T13:01

политика

виктор золотов

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571029208_0:174:3026:1876_1920x0_80_0_0_bbc29e15419353807ee3cdcfecc5993c.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой Росгвардии Виктором Золотовым и выслушает его доклад, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В течение дня президент работает в Кремле. У него предусмотрен целый ряд встреч. Из них открытой (встречей – ред.) будет доклад директора Федеральной службы войск национальной гвардии", - заявил Песков журналистам.Он отметил важность этой встречи. "Виктор Золотов будет у президента с докладом. Важная встреча", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ."Естественно, нацгвардия принимает активное участие в специальной военной операции и в других вопросах, связанных с работой служб", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220830/soveschanie-1813108479.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, виктор золотов, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий песков