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Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым - РИА Новости, 30.08.2022
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Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым
Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым - РИА Новости, 30.08.2022
Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой Росгвардии Виктором Золотовым и выслушает его доклад, сообщил журналистам пресс-секретарь российского РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:34
2022-08-30T13:01
политика
виктор золотов
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой Росгвардии Виктором Золотовым и выслушает его доклад, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В течение дня президент работает в Кремле. У него предусмотрен целый ряд встреч. Из них открытой (встречей – ред.) будет доклад директора Федеральной службы войск национальной гвардии", - заявил Песков журналистам.Он отметил важность этой встречи. "Виктор Золотов будет у президента с докладом. Важная встреча", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ."Естественно, нацгвардия принимает активное участие в специальной военной операции и в других вопросах, связанных с работой служб", - добавил Песков.
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политика, виктор золотов, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий песков
Политика, Виктор Золотов, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Дмитрий Песков
12:34 30.08.2022 (обновлено: 13:01 30.08.2022)
 
Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым

Президент Путин встретится с главой Росгвардии Золотовым

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимир Путин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов во время встречи
 Владимир Путин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой Росгвардии Виктором Золотовым и выслушает его доклад, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В течение дня президент работает в Кремле. У него предусмотрен целый ряд встреч. Из них открытой (встречей – ред.) будет доклад директора Федеральной службы войск национальной гвардии", - заявил Песков журналистам.
Он отметил важность этой встречи. "Виктор Золотов будет у президента с докладом. Важная встреча", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
"Естественно, нацгвардия принимает активное участие в специальной военной операции и в других вопросах, связанных с работой служб", - добавил Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
12:40
Путин проведет совещание с членами правительства
 
ПолитикаВиктор ЗолотовРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Дмитрий Песков
 
 
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