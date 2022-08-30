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Американский экономист объяснил, как Путин обвел Запад вокруг пальца - РИА Новости, 30.08.2022
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Американский экономист объяснил, как Путин обвел Запад вокруг пальца
Американский экономист объяснил, как Путин обвел Запад вокруг пальца - РИА Новости, 30.08.2022
Американский экономист объяснил, как Путин обвел Запад вокруг пальца
Санкции против Москвы оказались полным провалом, а президент России Владимир Путин "обвел Запад вокруг пальца", пишет американский экономист Джеймс Рикардс в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:37
2022-08-30T15:04
в мире
цены на нефть
санкции в отношении россии
владимир путин
европа
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Санкции против Москвы оказались полным провалом, а президент России Владимир Путин "обвел Запад вокруг пальца", пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning. "Режим санкций против России оказался полным провалом. Ограничения никак не повлияли на &lt;…&gt; ее цели на Украине", — говорится в публикации. Автор считает, что рубль, по замыслу инициаторов санкций, должен был рухнуть, но вместо этого он довольно сильно укрепился. Кроме того, бойкотировать российский экспорт нефти и природного газа тоже было бессмысленно, потому что Москва начала продавать топливо Пекину и Нью-Дели, в то время как Европа столкнулась с острым дефицитом энергоресурсов, отмечает эксперт. "Европейские страны, такие как Германия, настолько зависят от российской энергии, что без нее им грозит острый дефицит и суровая зима", — констатирует Рикардс. По его мнению, когда реальность сталкивается с идеологией, реальность каждый раз побеждает и теперь Берлину придется очень тяжело. Трагедия в том, что всего этого можно было бы избежать, если бы США и НАТО гарантировали России, что Украину никогда не пригласят в альянс, резюмировалось в материале. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220825/gaaga-1812203626.html
https://ria.ru/20220830/zelenskiy-1813058027.html
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в мире, цены на нефть, санкции в отношении россии, владимир путин, европа, сша
В мире, Цены на нефть, Санкции в отношении России, Владимир Путин, Европа, США
09:37 30.08.2022 (обновлено: 15:04 30.08.2022)
 
Американский экономист объяснил, как Путин обвел Запад вокруг пальца

Американский экономист Рикардс заявил, что президент России Путин переиграл Запад

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Санкции против Москвы оказались полным провалом, а президент России Владимир Путин "обвел Запад вокруг пальца", пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.

"Режим санкций против России оказался полным провалом. Ограничения никак не повлияли на <…> ее цели на Украине", — говорится в публикации.
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Автор считает, что рубль, по замыслу инициаторов санкций, должен был рухнуть, но вместо этого он довольно сильно укрепился. Кроме того, бойкотировать российский экспорт нефти и природного газа тоже было бессмысленно, потому что Москва начала продавать топливо Пекину и Нью-Дели, в то время как Европа столкнулась с острым дефицитом энергоресурсов, отмечает эксперт.

"Европейские страны, такие как Германия, настолько зависят от российской энергии, что без нее им грозит острый дефицит и суровая зима", — констатирует Рикардс.
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По его мнению, когда реальность сталкивается с идеологией, реальность каждый раз побеждает и теперь Берлину придется очень тяжело. Трагедия в том, что всего этого можно было бы избежать, если бы США и НАТО гарантировали России, что Украину никогда не пригласят в альянс, резюмировалось в материале.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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