https://ria.ru/20220830/putin-1813062548.html

Американский экономист объяснил, как Путин обвел Запад вокруг пальца

Американский экономист объяснил, как Путин обвел Запад вокруг пальца - РИА Новости, 30.08.2022

Американский экономист объяснил, как Путин обвел Запад вокруг пальца

Санкции против Москвы оказались полным провалом, а президент России Владимир Путин "обвел Запад вокруг пальца", пишет американский экономист Джеймс Рикардс в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:37

2022-08-30T09:37

2022-08-30T15:04

в мире

цены на нефть

санкции в отношении россии

владимир путин

европа

сша

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Санкции против Москвы оказались полным провалом, а президент России Владимир Путин "обвел Запад вокруг пальца", пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning. "Режим санкций против России оказался полным провалом. Ограничения никак не повлияли на <…> ее цели на Украине", — говорится в публикации. Автор считает, что рубль, по замыслу инициаторов санкций, должен был рухнуть, но вместо этого он довольно сильно укрепился. Кроме того, бойкотировать российский экспорт нефти и природного газа тоже было бессмысленно, потому что Москва начала продавать топливо Пекину и Нью-Дели, в то время как Европа столкнулась с острым дефицитом энергоресурсов, отмечает эксперт. "Европейские страны, такие как Германия, настолько зависят от российской энергии, что без нее им грозит острый дефицит и суровая зима", — констатирует Рикардс. По его мнению, когда реальность сталкивается с идеологией, реальность каждый раз побеждает и теперь Берлину придется очень тяжело. Трагедия в том, что всего этого можно было бы избежать, если бы США и НАТО гарантировали России, что Украину никогда не пригласят в альянс, резюмировалось в материале. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220825/gaaga-1812203626.html

https://ria.ru/20220830/zelenskiy-1813058027.html

https://ria.ru/20220828/sanktsii-1812687469.html

европа

сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, цены на нефть, санкции в отношении россии, владимир путин, европа, сша