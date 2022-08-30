09:37 30.08.2022 (обновлено: 15:04 30.08.2022)
Американский экономист объяснил, как Путин обвел Запад вокруг пальца
Американский экономист Рикардс заявил, что президент России Путин переиграл Запад
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Санкции против Москвы оказались полным провалом, а президент России Владимир Путин "обвел Запад вокруг пальца", пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.
"Режим санкций против России оказался полным провалом. Ограничения никак не повлияли на <…> ее цели на Украине", — говорится в публикации.
"Режим санкций против России оказался полным провалом. Ограничения никак не повлияли на <…> ее цели на Украине", — говорится в публикации.
25 августа, 23:49Гаага попросит временно не исполнять санкции ЕС против России
Автор считает, что рубль, по замыслу инициаторов санкций, должен был рухнуть, но вместо этого он довольно сильно укрепился. Кроме того, бойкотировать российский экспорт нефти и природного газа тоже было бессмысленно, потому что Москва начала продавать топливо Пекину и Нью-Дели, в то время как Европа столкнулась с острым дефицитом энергоресурсов, отмечает эксперт.
"Европейские страны, такие как Германия, настолько зависят от российской энергии, что без нее им грозит острый дефицит и суровая зима", — констатирует Рикардс.
"Европейские страны, такие как Германия, настолько зависят от российской энергии, что без нее им грозит острый дефицит и суровая зима", — констатирует Рикардс.
По его мнению, когда реальность сталкивается с идеологией, реальность каждый раз побеждает и теперь Берлину придется очень тяжело. Трагедия в том, что всего этого можно было бы избежать, если бы США и НАТО гарантировали России, что Украину никогда не пригласят в альянс, резюмировалось в материале.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.