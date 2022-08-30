22:37 30.08.2022 (обновлено: 22:47 30.08.2022)
С Украины вышло еще одно судно с пшеницей
ООН: с Украины вышло второе судно с зерном в рамках Всемирной продовольственной программы
© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
ООН, 30 авг - РИА Новости. Второе судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой, вышло с Украины в рамках продуктовой сделки, зерно будет доставлено в Йемен, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Сегодня первый корабль с гумопомощью в рамках черноморской зерновой инициативы достиг порта Джибути. Судно Brave commander вышло из порта Южный 16 августа. На его борту пшеница", - сказал Дюжаррик на брифинге.
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По его словам, во вторник судно причалило в Джибути и отправится в Эфиопию в рамках проведения операций Всемирной продовольственной программы ВПП. "Продовольствие достигнет 1,5 миллиона человек в Эфиопии", - отметил Дюжаррик.
"Также сегодня другое судно, зафрахтованное ВПП, вышло из того же порта с пшеницей для гуманитарной операции ВПП в Йемене. Это будет вторая поставка продовольствия ВПП морем с начала конфликта. Это судно везет 37 тысяч тонн пшеницы", - указал Дюжаррик.
Судно будет досмотрено в Турции. "Там зерно смелют в муку, которая будет погружена на корабль и будет доставлена в Йемен, где 17 миллионов человек страдают от голода", - добавил он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.