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С Украины вышло еще одно судно с пшеницей - РИА Новости, 30.08.2022
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С Украины вышло еще одно судно с пшеницей
С Украины вышло еще одно судно с пшеницей - РИА Новости, 30.08.2022
С Украины вышло еще одно судно с пшеницей
Второе судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой, вышло с Украины в рамках продуктовой сделки, зерно будет доставлено в Йемен, заявил... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T22:37
2022-08-30T22:47
украина
йемен
джибути
оон
эфиопия
стефан дюжаррик
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ООН, 30 авг - РИА Новости. Второе судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой, вышло с Украины в рамках продуктовой сделки, зерно будет доставлено в Йемен, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Сегодня первый корабль с гумопомощью в рамках черноморской зерновой инициативы достиг порта Джибути. Судно Brave commander вышло из порта Южный 16 августа. На его борту пшеница", - сказал Дюжаррик на брифинге.По его словам, во вторник судно причалило в Джибути и отправится в Эфиопию в рамках проведения операций Всемирной продовольственной программы ВПП. "Продовольствие достигнет 1,5 миллиона человек в Эфиопии", - отметил Дюжаррик."Также сегодня другое судно, зафрахтованное ВПП, вышло из того же порта с пшеницей для гуманитарной операции ВПП в Йемене. Это будет вторая поставка продовольствия ВПП морем с начала конфликта. Это судно везет 37 тысяч тонн пшеницы", - указал Дюжаррик.Судно будет досмотрено в Турции. "Там зерно смелют в муку, которая будет погружена на корабль и будет доставлена в Йемен, где 17 миллионов человек страдают от голода", - добавил он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220827/zerno-1812486293.html
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украина, йемен, джибути, оон, эфиопия, стефан дюжаррик
Украина, Йемен, Джибути, ООН, Эфиопия, Стефан Дюжаррик
22:37 30.08.2022 (обновлено: 22:47 30.08.2022)
 
С Украины вышло еще одно судно с пшеницей

ООН: с Украины вышло второе судно с зерном в рамках Всемирной продовольственной программы

© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
 Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
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ООН, 30 авг - РИА Новости. Второе судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой, вышло с Украины в рамках продуктовой сделки, зерно будет доставлено в Йемен, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Сегодня первый корабль с гумопомощью в рамках черноморской зерновой инициативы достиг порта Джибути. Судно Brave commander вышло из порта Южный 16 августа. На его борту пшеница", - сказал Дюжаррик на брифинге.
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По его словам, во вторник судно причалило в Джибути и отправится в Эфиопию в рамках проведения операций Всемирной продовольственной программы ВПП. "Продовольствие достигнет 1,5 миллиона человек в Эфиопии", - отметил Дюжаррик.
"Также сегодня другое судно, зафрахтованное ВПП, вышло из того же порта с пшеницей для гуманитарной операции ВПП в Йемене. Это будет вторая поставка продовольствия ВПП морем с начала конфликта. Это судно везет 37 тысяч тонн пшеницы", - указал Дюжаррик.
Судно будет досмотрено в Турции. "Там зерно смелют в муку, которая будет погружена на корабль и будет доставлена в Йемен, где 17 миллионов человек страдают от голода", - добавил он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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УкраинаЙеменДжибутиООНЭфиопияСтефан Дюжаррик
 
 
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