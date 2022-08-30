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Минобороны России сообщило о провале наступления ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/proval-1813045900.html
Минобороны России сообщило о провале наступления ВСУ
Минобороны России сообщило о провале наступления ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
Минобороны России сообщило о провале наступления ВСУ
Украинские войска понесли большие потери, предприняв неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, сообщило... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T02:57
2022-08-30T03:36
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери, предприняв неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, сообщило Министерство обороны России.Там подчеркнули, что украинские войска попытались провести наступление по прямому указанию президента Владимира Зеленского.Кроме того, стало известно, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки шесть складов с вооружением украинских военных.Также были поражены девять пунктов управления украинских военных в ДНР, Николаевской и Запорожской областях. Кроме того, поражены также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142-х районах.Планы КиеваПредставители киевской власти неоднократно заявляли о якобы стягивании военной техники и подготовке плацдарма к "контрнаступлению" на освобожденные территории, при этом назывался август.В свою очередь заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион готов отразить попытки наступления украинской армии, обеспечена надежная защита границы. По его словам, никакого прорыва украинской армии быть не может. "Надежную защиту границ региона обеспечивает министерство обороны России", - подчеркнул Стремоусов.При этом эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для 19FortyFive предупредил, что ВСУ потерпят сокрушительное поражение при попытке контрнаступления на юге Украины и в Донбассе. Наступление с большой вероятностью приведет к драматическим последствиям для ВСУ — обнаружению слабых мест украинской обороны и потере новых территорий в результате российского контрудара, отметил автор.Фарли уточнил, что чувствительное поражение Киева может отбить у западных стран желание поставлять ВСУ новые партии оружия.Специальная военная операцияРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
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украина, донбасс, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
02:57 30.08.2022 (обновлено: 03:36 30.08.2022)
 
Минобороны России сообщило о провале наступления ВСУ

Минобороны России заявило о срыве наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери, предприняв неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, сообщило Министерство обороны России.
"В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. <...> Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих", — указали в ведомстве.
Там подчеркнули, что украинские войска попытались провести наступление по прямому указанию президента Владимира Зеленского.
Кроме того, стало известно, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки шесть складов с вооружением украинских военных.
Также были поражены девять пунктов управления украинских военных в ДНР, Николаевской и Запорожской областях. Кроме того, поражены также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142-х районах.

Планы Киева

Представители киевской власти неоднократно заявляли о якобы стягивании военной техники и подготовке плацдарма к "контрнаступлению" на освобожденные территории, при этом назывался август.
В свою очередь заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион готов отразить попытки наступления украинской армии, обеспечена надежная защита границы. По его словам, никакого прорыва украинской армии быть не может. "Надежную защиту границ региона обеспечивает министерство обороны России", - подчеркнул Стремоусов.
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Минобороны показало освобождение села Благодатное в Николаевской области
При этом эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для 19FortyFive предупредил, что ВСУ потерпят сокрушительное поражение при попытке контрнаступления на юге Украины и в Донбассе. Наступление с большой вероятностью приведет к драматическим последствиям для ВСУ — обнаружению слабых мест украинской обороны и потере новых территорий в результате российского контрудара, отметил автор.
Фарли уточнил, что чувствительное поражение Киева может отбить у западных стран желание поставлять ВСУ новые партии оружия.

Специальная военная операция

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
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