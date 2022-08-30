https://ria.ru/20220830/programmy-1813260764.html
Золотой: союзные программы в области космоса приносят весомые результаты
Золотой: союзные программы в области космоса приносят весомые результаты - РИА Новости, 30.08.2022
Золотой: союзные программы в области космоса приносят весомые результаты
Союзные программы в области космоса приносят весомые результаты, сообщил директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой в ходе круглого... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:38
2022-08-30T19:38
2022-08-30T19:38
союзное государство
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МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Союзные программы в области космоса приносят весомые результаты, сообщил директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой в ходе круглого стола "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах".Круглый стол прошел в рамках пресс-тура для журналистов двух стран, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь.Так, программа "Мониторинг-СГ", касающаяся разработки космических и наземных средств обеспечения информацией дистанционного зондирования земли", воплотила более полусотни разработок европейского и мирового уровня. "Все они востребованы не только в космическом пространстве, но и в народном хозяйстве",- сообщил Золотой.Важными направлениями сотрудничества учёных двух стран является обработка изображений, получаемых со спутников дистанционного зондирования Земли и цифровая картография. Был создан гибридный банк данных Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли.Говоря о союзной программе "Стандартизация-СГ", Золотой отметил, в ее рамках ученые двух стран выработали стандарты, которые связаны с производством космической техники и гармонизированые с международными.На стадии выполнения находится программа "Интеграция-СГ", в рамках которой унифицируются и стандартизируются процессы обработки космической информации.
https://ria.ru/20220412/putin-1783126679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, космос - риа наука, союзное государство
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Космос - РИА Наука, Союзное государство
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Союзные программы в области космоса приносят весомые результаты, сообщил директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой в ходе круглого стола "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах".
Круглый стол прошел в рамках пресс-тура для журналистов двух стран, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства
совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь.
Так, программа "Мониторинг-СГ", касающаяся разработки космических и наземных средств обеспечения информацией дистанционного зондирования земли", воплотила более полусотни разработок европейского и мирового уровня. "Все они востребованы не только в космическом пространстве, но и в народном хозяйстве",- сообщил Золотой.
Важными направлениями сотрудничества учёных двух стран является обработка изображений, получаемых со спутников дистанционного зондирования Земли и цифровая картография. Был создан гибридный банк данных Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли.
Говоря о союзной программе "Стандартизация-СГ", Золотой отметил, в ее рамках ученые двух стран выработали стандарты, которые связаны с производством космической техники и гармонизированые с международными.
На стадии выполнения находится программа "Интеграция-СГ", в рамках которой унифицируются и стандартизируются процессы обработки космической информации.