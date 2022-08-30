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Золотой: союзные программы в области космоса приносят весомые результаты

Золотой: союзные программы в области космоса приносят весомые результаты - РИА Новости, 30.08.2022

Золотой: союзные программы в области космоса приносят весомые результаты

Союзные программы в области космоса приносят весомые результаты, сообщил директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой в ходе круглого... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:38

2022-08-30T19:38

2022-08-30T19:38

союзное государство

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белоруссия

космос - риа наука

союзное государство

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МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Союзные программы в области космоса приносят весомые результаты, сообщил директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой в ходе круглого стола "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах".Круглый стол прошел в рамках пресс-тура для журналистов двух стран, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь.Так, программа "Мониторинг-СГ", касающаяся разработки космических и наземных средств обеспечения информацией дистанционного зондирования земли", воплотила более полусотни разработок европейского и мирового уровня. "Все они востребованы не только в космическом пространстве, но и в народном хозяйстве",- сообщил Золотой.Важными направлениями сотрудничества учёных двух стран является обработка изображений, получаемых со спутников дистанционного зондирования Земли и цифровая картография. Был создан гибридный банк данных Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли.Говоря о союзной программе "Стандартизация-СГ", Золотой отметил, в ее рамках ученые двух стран выработали стандарты, которые связаны с производством космической техники и гармонизированые с международными.На стадии выполнения находится программа "Интеграция-СГ", в рамках которой унифицируются и стандартизируются процессы обработки космической информации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, космос - риа наука, союзное государство