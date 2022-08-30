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Пробки в Москве вечером достигнут восьми баллов
Пробки в Москве вечером достигнут восьми баллов - РИА Новости, 30.08.2022
Пробки в Москве вечером достигнут восьми баллов
Пробки до 8 баллов ожидаются сегодня в Москве вечером, движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T08:39
2022-08-30T08:39
2022-08-30T08:39
общество
москва
россия
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пробки до 8 баллов ожидаются сегодня в Москве вечером, движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", - говорится в сообщении.Дептранс рекомендует в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом.
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общество, москва, россия, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Москва, Россия, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Пробки в Москве вечером достигнут восьми баллов
В столице вечером ожидаются пробки до восьми баллов