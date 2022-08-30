https://ria.ru/20220830/prigovor-1813285305.html

Саудовский суд приговорил к 45 годам тюрьмы женщину за посты в соцсетях

Саудовский суд приговорил к 45 годам тюрьмы женщину за посты в соцсетях - РИА Новости, 30.08.2022

Саудовский суд приговорил к 45 годам тюрьмы женщину за посты в соцсетях

Подданная Саудовской Аравии Нура аль-Кахтани была приговорена к 45 годам тюремного заключения за свои посты в социальных сетях, сообщила во вторник саудовская... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T23:00

2022-08-30T23:00

2022-08-30T23:00

в мире

саудовская аравия

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ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Подданная Саудовской Аравии Нура аль-Кахтани была приговорена к 45 годам тюремного заключения за свои посты в социальных сетях, сообщила во вторник саудовская правозащитная группа ALQST со ссылкой на судебные документы.По информации правозащитников, приговор к такому длительному тюремному заключению за посты в соцсетях для саудовских активисток стал вторым подобным случаем за несколько недель."ALQST серьезно обеспокоена 45-летним тюремным сроком на основании твитов, вынесенным Нуре аль-Кахтани Специальным апелляционным уголовным судом после того, как ее признали виновной в использовании интернета для нарушения общественного порядка через социальные сети", - говорится в сообщении организации в ее аккаунте в Twitter.Она была осуждена в соответствии с законом о борьбе с терроризмом и киберпреступностью. Саудовские власти пока не прокомментировали информацию от правозащитников.В августе апелляционный суд по уголовным делам Саудовской Аравии увеличил срок тюремного заключения для саудовской правозащитницы Сальмы аль-Шехаб с шести до 34 лет за записи в Twitter с критикой властей, ее коллеги потребовали отменить приговор.Саудовские правозащитники не раз обвиняли руководство страны после прихода к власти наследного принца Мухаммеда бен Салмана в политических репрессиях и расправах с инакомыслящими, апофеозом которых стало убийство известного саудовского журналиста Джамаля аль-Хашукджи в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году.

https://ria.ru/20220812/sotsseti-1809037300.html

https://ria.ru/20220826/puteshestviya-1812225591.html

саудовская аравия

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в мире, саудовская аравия