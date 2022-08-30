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Суд огласит приговор врачам Сушкевич и Белой 6 сентября

Суд огласит приговор врачам Сушкевич и Белой 6 сентября - РИА Новости, 30.08.2022

Суд огласит приговор врачам Сушкевич и Белой 6 сентября

Московский областной суд 6 сентября огласит приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой на основе обвинительного вердикта присяжных по делу об... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:34

2022-08-30T14:34

2022-08-30T14:52

происшествия

здоровье - общество

леонид рошаль

россия

калининград

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

калининградский областной суд

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Московский областной суд 6 сентября огласит приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой на основе обвинительного вердикта присяжных по делу об убийстве недоношенного младенца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения итогового решения до 6 сентября", - заявил судья.Ранее присяжные решили признать врачей виновными, отметив также, что они не заслуживают снисхождения. Защита уже заявила, что обжалует вердикт, в том числе по той причине, что судья фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.Обвинение попросило суд назначить каждой наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с лишением права занимать должности в медучреждениях сроком на 3 года.За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, защита – что злого умысла у них не было.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич.Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. На сегодняшнем заседании он также присутствует.

https://ria.ru/20220829/vrachi-1812409944.html

https://ria.ru/20220129/fsin-1770153294.html

https://ria.ru/20220830/bolnitsa-1813145322.html

https://ria.ru/20210312/khirurg-1600880530.html

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происшествия, здоровье - общество, леонид рошаль, россия, калининград, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд, генеральная прокуратура рф