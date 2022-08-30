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Генпрокуратура рассказала, кто чаще всего совершает преступления в России - РИА Новости, 30.08.2022
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Генпрокуратура рассказала, кто чаще всего совершает преступления в России
Генпрокуратура рассказала, кто чаще всего совершает преступления в России - РИА Новости, 30.08.2022
Генпрокуратура рассказала, кто чаще всего совершает преступления в России
Среди выявленных в России с начала года преступников больше всего оказалось рецидивистов и людей без постоянного дохода, следует из информации на портале... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:28
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россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Среди выявленных в России с начала года преступников больше всего оказалось рецидивистов и людей без постоянного дохода, следует из информации на портале правовой статистики Генпрокуратуры.Согласно опубликованным данным, за семь месяцев в России выявлено 497,5 тысячи человек, совершивших преступления. Из них:Также среди выявленных за семь месяцев нарушителей закона 81,1 тысячи женщин, 16,8 тысячи студентов и учащихся.В состоянии алкогольного опьянения на преступления пошли почти 139,8 тысячи человек, наркотического — почти 3,5 тысячи.
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Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество
12:28 30.08.2022 (обновлено: 14:09 30.08.2022)
 
Генпрокуратура рассказала, кто чаще всего совершает преступления в России

Генпрокуратура: среди выявленных преступников оказалось больше всего рецидивистов

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Среди выявленных в России с начала года преступников больше всего оказалось рецидивистов и людей без постоянного дохода, следует из информации на портале правовой статистики Генпрокуратуры.
Согласно опубликованным данным, за семь месяцев в России выявлено 497,5 тысячи человек, совершивших преступления. Из них:
  • 322,7 тысячи людей, не имеющих постоянных источников дохода;
  • 288,3 тысячи человек, ранее совершавшие уголовные преступления;
  • 2,3 тысячи безработных — вероятно, в эту категорию попадают только люди, стоящие на бирже труда.
Также среди выявленных за семь месяцев нарушителей закона 81,1 тысячи женщин, 16,8 тысячи студентов и учащихся.
В состоянии алкогольного опьянения на преступления пошли почти 139,8 тысячи человек, наркотического — почти 3,5 тысячи.
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