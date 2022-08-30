https://ria.ru/20220830/prestupnost-1813105629.html

Генпрокуратура рассказала, кто чаще всего совершает преступления в России

Генпрокуратура рассказала, кто чаще всего совершает преступления в России - РИА Новости, 30.08.2022

Генпрокуратура рассказала, кто чаще всего совершает преступления в России

Среди выявленных в России с начала года преступников больше всего оказалось рецидивистов и людей без постоянного дохода, следует из информации на портале... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:28

2022-08-30T12:28

2022-08-30T14:09

россия

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Среди выявленных в России с начала года преступников больше всего оказалось рецидивистов и людей без постоянного дохода, следует из информации на портале правовой статистики Генпрокуратуры.Согласно опубликованным данным, за семь месяцев в России выявлено 497,5 тысячи человек, совершивших преступления. Из них:Также среди выявленных за семь месяцев нарушителей закона 81,1 тысячи женщин, 16,8 тысячи студентов и учащихся.В состоянии алкогольного опьянения на преступления пошли почти 139,8 тысячи человек, наркотического — почти 3,5 тысячи.

https://ria.ru/20220601/prestupnost-1792262237.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, генеральная прокуратура рф, общество