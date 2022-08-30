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Подозреваемый в изнасиловании девочки в Омске признался в преступлении - РИА Новости, 30.08.2022
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Подозреваемый в изнасиловании девочки в Омске признался в преступлении
Подозреваемый в изнасиловании девочки в Омске признался в преступлении - РИА Новости, 30.08.2022
Подозреваемый в изнасиловании девочки в Омске признался в преступлении
Подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в поселке Новоомский признался в преступлении, об этом он рассказал во время допроса, видео которого... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:57
2022-08-30T12:57
происшествия
омск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в поселке Новоомский признался в преступлении, об этом он рассказал во время допроса, видео которого предоставила корреспонденту РИА Новости пресс-служба УМВД России по Омской области.​Преступление произошло 28 августа. По версии следствия, 46-летний мужчина, ранее судимый за избиение, повлекшее смерть потерпевшего, и угрозу убийством, изнасиловал на безлюдном пустыре, недалеко от поселка, 9-летнюю девочку. После этого ее госпитализировали, а мужчина попытался спрятаться на кладбище в Омске, но его удалось найти и поймать.На видео задержанный мужчина сидит на стуле, а сотрудник полиции задает ему вопрос, за что он был задержан."Задержан за девочку", - отвечает мужчина, уточняя, что он изнасиловал ее в пьяном виде в поселке Новоомский.При этом мужчина даже не может точно сказать, когда именно это произошло, утверждая, что совершил преступление три дня назад.На дальнейшем допросе подозреваемый рассказал, что встретил девочку возле цветочного магазина в поселке. Он пообещал купить ей коробку конфет и позвал с собой, чтобы взять деньги. После чего он отвел ребенка на пустырь, неподалеку от пилорамы, где и произошло преступление. По словам мужчины, он трижды ударил ребенка кулаком в лицо и изнасиловал."После этого я встал, она встала, одела платье и все. Я отвернулся, поворачиваюсь, она уже бежит. Мне ее не догнать, потому что я пьян, вообще в ноль был. Я пошел на пилораму, переоделся и выехал в Омск", - рассказал мужчина.Возбуждено уголовное дело по статье изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. На данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства преступления. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому в виде ареста.
https://ria.ru/20220829/iturup-1812782520.html
https://ria.ru/20220822/norilsk-1811305522.html
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происшествия, омск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Омск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
12:57 30.08.2022
 
Подозреваемый в изнасиловании девочки в Омске признался в преступлении

Подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в Новоомском признался в преступлении

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в поселке Новоомский признался в преступлении, об этом он рассказал во время допроса, видео которого предоставила корреспонденту РИА Новости пресс-служба УМВД России по Омской области.
​Преступление произошло 28 августа. По версии следствия, 46-летний мужчина, ранее судимый за избиение, повлекшее смерть потерпевшего, и угрозу убийством, изнасиловал на безлюдном пустыре, недалеко от поселка, 9-летнюю девочку. После этого ее госпитализировали, а мужчина попытался спрятаться на кладбище в Омске, но его удалось найти и поймать.
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На видео задержанный мужчина сидит на стуле, а сотрудник полиции задает ему вопрос, за что он был задержан.
"Задержан за девочку", - отвечает мужчина, уточняя, что он изнасиловал ее в пьяном виде в поселке Новоомский.
При этом мужчина даже не может точно сказать, когда именно это произошло, утверждая, что совершил преступление три дня назад.
На дальнейшем допросе подозреваемый рассказал, что встретил девочку возле цветочного магазина в поселке. Он пообещал купить ей коробку конфет и позвал с собой, чтобы взять деньги. После чего он отвел ребенка на пустырь, неподалеку от пилорамы, где и произошло преступление. По словам мужчины, он трижды ударил ребенка кулаком в лицо и изнасиловал.
"После этого я встал, она встала, одела платье и все. Я отвернулся, поворачиваюсь, она уже бежит. Мне ее не догнать, потому что я пьян, вообще в ноль был. Я пошел на пилораму, переоделся и выехал в Омск", - рассказал мужчина.
Возбуждено уголовное дело по статье изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. На данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства преступления. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому в виде ареста.
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ПроисшествияОмскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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