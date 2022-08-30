https://ria.ru/20220830/prestuplenie-1813113060.html

Подозреваемый в изнасиловании девочки в Омске признался в преступлении

Подозреваемый в изнасиловании девочки в Омске признался в преступлении - РИА Новости, 30.08.2022

Подозреваемый в изнасиловании девочки в Омске признался в преступлении

Подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в поселке Новоомский признался в преступлении, об этом он рассказал во время допроса, видео которого... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:57

2022-08-30T12:57

2022-08-30T12:57

происшествия

омск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в поселке Новоомский признался в преступлении, об этом он рассказал во время допроса, видео которого предоставила корреспонденту РИА Новости пресс-служба УМВД России по Омской области.​Преступление произошло 28 августа. По версии следствия, 46-летний мужчина, ранее судимый за избиение, повлекшее смерть потерпевшего, и угрозу убийством, изнасиловал на безлюдном пустыре, недалеко от поселка, 9-летнюю девочку. После этого ее госпитализировали, а мужчина попытался спрятаться на кладбище в Омске, но его удалось найти и поймать.На видео задержанный мужчина сидит на стуле, а сотрудник полиции задает ему вопрос, за что он был задержан."Задержан за девочку", - отвечает мужчина, уточняя, что он изнасиловал ее в пьяном виде в поселке Новоомский.При этом мужчина даже не может точно сказать, когда именно это произошло, утверждая, что совершил преступление три дня назад.На дальнейшем допросе подозреваемый рассказал, что встретил девочку возле цветочного магазина в поселке. Он пообещал купить ей коробку конфет и позвал с собой, чтобы взять деньги. После чего он отвел ребенка на пустырь, неподалеку от пилорамы, где и произошло преступление. По словам мужчины, он трижды ударил ребенка кулаком в лицо и изнасиловал."После этого я встал, она встала, одела платье и все. Я отвернулся, поворачиваюсь, она уже бежит. Мне ее не догнать, потому что я пьян, вообще в ноль был. Я пошел на пилораму, переоделся и выехал в Омск", - рассказал мужчина.Возбуждено уголовное дело по статье изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. На данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства преступления. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому в виде ареста.

https://ria.ru/20220829/iturup-1812782520.html

https://ria.ru/20220822/norilsk-1811305522.html

омск

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, омск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)