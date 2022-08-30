17:56 30.08.2022 (обновлено: 18:02 30.08.2022)
Лама рассказал о полезной для межпланетных полетов практике буддизма
Лама рассказал, как буддийские практики помогут космонавтам в межпланетных путешествиях
© РИА Новости / Алексей ДаничевЛама Буда Бадмаев , настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Буддистские практики медитации и закрепления сознания в состоянии сна могли бы помочь при отправке космонавтов к иным планетам, заявил РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" ширээтэ-лама Буда Бадмаев.
Ранее в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов рассказал, что к 2025 году институт закончит исследования возможности погружать человека в искусственный сон для полетов к другим планетам по заказу "Роскосмоса". Он отметил, что в работе планируется оценка перспективности применения с этой целью психотехнологий, индуцирующих измененные состояния, практикуемых в традиционных культурах народов Азии.
"В первую очередь это связано с практиками медитации. Даже обычные живые существа – бабочки, например – способны какое-то время находиться в таком состоянии, у них есть такой период. Поэтому мы говорим о том, что если при определенных ситуациях свое сознание закрепить на состоянии сна, то это может длиться долго. Если действительно люди научатся таким практикам – тогда, я думаю, это действительно будет помогать им в освоении космоса... Такие практики у нас есть, и много других подготовительных практик. Скорее всего, некоторые из них могли бы пригодиться при отправке людей на другие планеты", – считает Бадмаев.
Методик работы над сознанием очень много, но "речь идет о том, что если практиковать их – то нужно практиковать и буддизм", заметил ширээтэ-лама.
Ранее руководитель исследовательского проекта по изучению посмертной медитации "тукдам" академик Святослав Медведев рассказал, что российские исследователи, сотрудничающие с буддийскими учеными во главе с Далай-ламой в Индии, получили объективные данные в пользу существования этого феномена – состояния долговременного отсутствия посмертных изменений тела после остановки работы сердца и мозга. В мае 2021 года Медведев заявил на онлайн-встрече с Далай-ламой XIV, что российские ученые получили первые научные подтверждения феномена "тукдам".