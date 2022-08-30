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Лама рассказал о полезной для межпланетных полетов практике буддизма - РИА Новости, 30.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220830/praktiki-1813234051.html
Лама рассказал о полезной для межпланетных полетов практике буддизма
Лама рассказал о полезной для межпланетных полетов практике буддизма - РИА Новости, 30.08.2022
Лама рассказал о полезной для межпланетных полетов практике буддизма
Буддистские практики медитации и закрепления сознания в состоянии сна могли бы помочь при отправке космонавтов к иным планетам, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:56
2022-08-30T18:02
религия
космос - риа наука
олег орлов
святослав медведев
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
российская академия наук
институт медико-биологических проблем ран
индия
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Буддистские практики медитации и закрепления сознания в состоянии сна могли бы помочь при отправке космонавтов к иным планетам, заявил РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" ширээтэ-лама Буда Бадмаев.Ранее в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов рассказал, что к 2025 году институт закончит исследования возможности погружать человека в искусственный сон для полетов к другим планетам по заказу "Роскосмоса". Он отметил, что в работе планируется оценка перспективности применения с этой целью психотехнологий, индуцирующих измененные состояния, практикуемых в традиционных культурах народов Азии."В первую очередь это связано с практиками медитации. Даже обычные живые существа – бабочки, например – способны какое-то время находиться в таком состоянии, у них есть такой период. Поэтому мы говорим о том, что если при определенных ситуациях свое сознание закрепить на состоянии сна, то это может длиться долго. Если действительно люди научатся таким практикам – тогда, я думаю, это действительно будет помогать им в освоении космоса... Такие практики у нас есть, и много других подготовительных практик. Скорее всего, некоторые из них могли бы пригодиться при отправке людей на другие планеты", – считает Бадмаев.Методик работы над сознанием очень много, но "речь идет о том, что если практиковать их – то нужно практиковать и буддизм", заметил ширээтэ-лама.Ранее руководитель исследовательского проекта по изучению посмертной медитации "тукдам" академик Святослав Медведев рассказал, что российские исследователи, сотрудничающие с буддийскими учеными во главе с Далай-ламой в Индии, получили объективные данные в пользу существования этого феномена – состояния долговременного отсутствия посмертных изменений тела после остановки работы сердца и мозга. В мае 2021 года Медведев заявил на онлайн-встрече с Далай-ламой XIV, что российские ученые получили первые научные подтверждения феномена "тукдам".
https://ria.ru/20220511/mars-1787812207.html
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космос - риа наука, олег орлов, святослав медведев, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), российская академия наук, институт медико-биологических проблем ран, индия, азия, роскосмос
Религия, Космос - РИА Наука, Олег Орлов, Святослав Медведев, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо), Российская академия наук, Институт медико-биологических проблем РАН, Индия, Азия, Роскосмос
17:56 30.08.2022 (обновлено: 18:02 30.08.2022)
 
Лама рассказал о полезной для межпланетных полетов практике буддизма

Лама рассказал, как буддийские практики помогут космонавтам в межпланетных путешествиях

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛама Буда Бадмаев , настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй
Лама Буда Бадмаев , настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Буддистские практики медитации и закрепления сознания в состоянии сна могли бы помочь при отправке космонавтов к иным планетам, заявил РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" ширээтэ-лама Буда Бадмаев.
Ранее в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов рассказал, что к 2025 году институт закончит исследования возможности погружать человека в искусственный сон для полетов к другим планетам по заказу "Роскосмоса". Он отметил, что в работе планируется оценка перспективности применения с этой целью психотехнологий, индуцирующих измененные состояния, практикуемых в традиционных культурах народов Азии.
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"В первую очередь это связано с практиками медитации. Даже обычные живые существа – бабочки, например – способны какое-то время находиться в таком состоянии, у них есть такой период. Поэтому мы говорим о том, что если при определенных ситуациях свое сознание закрепить на состоянии сна, то это может длиться долго. Если действительно люди научатся таким практикам – тогда, я думаю, это действительно будет помогать им в освоении космоса... Такие практики у нас есть, и много других подготовительных практик. Скорее всего, некоторые из них могли бы пригодиться при отправке людей на другие планеты", – считает Бадмаев.
Методик работы над сознанием очень много, но "речь идет о том, что если практиковать их – то нужно практиковать и буддизм", заметил ширээтэ-лама.
Ранее руководитель исследовательского проекта по изучению посмертной медитации "тукдам" академик Святослав Медведев рассказал, что российские исследователи, сотрудничающие с буддийскими учеными во главе с Далай-ламой в Индии, получили объективные данные в пользу существования этого феномена – состояния долговременного отсутствия посмертных изменений тела после остановки работы сердца и мозга. В мае 2021 года Медведев заявил на онлайн-встрече с Далай-ламой XIV, что российские ученые получили первые научные подтверждения феномена "тукдам".
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РелигияКосмос - РИА НаукаОлег ОрловСвятослав МедведевДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Российская академия наукИнститут медико-биологических проблем РАНИндияАзияРоскосмос
 
 
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