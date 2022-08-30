https://ria.ru/20220830/pozhar-1813214631.html

В Рязанской области тушат последний очаг лесного пожара

В Рязанской области тушат последний очаг лесного пожара - РИА Новости, 30.08.2022

В Рязанской области тушат последний очаг лесного пожара

В Рязанской области остался один непотушенный очаг лесных пожаров — у деревни Култуки, сообщил врио губернатора Павел Малков на заседании регионального... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:54

2022-08-30T16:54

2022-08-30T17:43

природные пожары в россии

происшествия

рязанская область

павел малков

московская область (подмосковье)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813063118_0:73:3101:1817_1920x0_80_0_0_402006f6bd10952261d5ad0796238a63.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг — РИА Новости. В Рязанской области остался один непотушенный очаг лесных пожаров — у деревни Култуки, сообщил врио губернатора Павел Малков на заседании регионального правительства. "В настоящий момент остался один непотушенный очаг лесных пожаров. Сейчас там работают более 120 человек и более 20 единиц техники", — заявил он.Малков напомнил, что накануне оставалась одна активная точка возгорания. Впоследствии ее раздул сильный ветер, огонь перекинулся в сторону Култуки, но благодаря оперативной реакции деревню удалось защитить. Отмечается, что спасатели продолжают ликвидацию этого очага.Ранее во вторник представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что площадь природных пожаров в Рязанской области за сутки выросла почти на десять процентов, составив 22,12 тысячи гектаров с момента обострения ситуации в регионе.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым идет в соседние субъекты, включая Московскую область и Москву.

https://ria.ru/20220830/pozhar-1813058951.html

рязанская область

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры леса после пожаров в Рязанской области Кадры леса после пожаров в Рязанской области 2022-08-30T16:54 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

природные пожары в россии, происшествия, рязанская область, павел малков, московская область (подмосковье), москва