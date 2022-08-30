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В Рязанской области сформировали "контур обороны" от лесного пожара - РИА Новости, 30.08.2022
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В Рязанской области сформировали "контур обороны" от лесного пожара
В Рязанской области сформировали "контур обороны" от лесного пожара - РИА Новости, 30.08.2022
В Рязанской области сформировали "контур обороны" от лесного пожара
В деревне Култуки в Рязанской области, где рядом полыхает лесной пожар, сформирован контур обороны, власти готовы к любой ситуации, заявил врио губернатора... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:08
2022-08-30T09:59
рязанская область
природные пожары в россии
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В деревне Култуки в Рязанской области, где рядом полыхает лесной пожар, сформирован контур обороны, власти готовы к любой ситуации, заявил врио губернатора региона Павел Малков.В понедельник вечером глава Рязанской области сообщал о том, что сильный порывистый ветер спровоцировал верховой пожар, который двинулся в сторону деревни Култуки. Пожарные смогли справиться с огнем и отстоять деревню, территория вокруг нее была опахана."В 6 утра совершили облет на вертолете. Сейчас нахожусь в деревне Култуки. Сюда стянуты большие силы: более 120 профессиональных пожарных, более двух десятков единиц техники. Всю ночь продолжалась работа, строились минерализованные полосы. Сейчас сформирован полностью контур обороны, работа продолжается, ведется отжиг. Мы готовы к любому развитию событий, в том числе, на всякий случай здесь дежурит автобус для экстренной эвакуации, если она потребуется", - написал Малков в Telegram-канале.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, дым от них идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.
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рязанская область, природные пожары в россии, происшествия, московская область (подмосковье)
Рязанская область, Природные пожары в России, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
09:08 30.08.2022 (обновлено: 09:59 30.08.2022)
 
В Рязанской области сформировали "контур обороны" от лесного пожара

В деревне Култуки в Рязанской области сформировали "контур обороны" от лесного пожара

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области
Сотрудники МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В деревне Култуки в Рязанской области, где рядом полыхает лесной пожар, сформирован контур обороны, власти готовы к любой ситуации, заявил врио губернатора региона Павел Малков.
В понедельник вечером глава Рязанской области сообщал о том, что сильный порывистый ветер спровоцировал верховой пожар, который двинулся в сторону деревни Култуки. Пожарные смогли справиться с огнем и отстоять деревню, территория вокруг нее была опахана.
"В 6 утра совершили облет на вертолете. Сейчас нахожусь в деревне Култуки. Сюда стянуты большие силы: более 120 профессиональных пожарных, более двух десятков единиц техники. Всю ночь продолжалась работа, строились минерализованные полосы. Сейчас сформирован полностью контур обороны, работа продолжается, ведется отжиг. Мы готовы к любому развитию событий, в том числе, на всякий случай здесь дежурит автобус для экстренной эвакуации, если она потребуется", - написал Малков в Telegram-канале.
Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, дым от них идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.
Тушение лесных пожаров в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Рязанская областьПриродные пожары в РоссииПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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