09:08 30.08.2022 (обновлено: 09:59 30.08.2022)
В Рязанской области сформировали "контур обороны" от лесного пожара
В деревне Култуки в Рязанской области сформировали "контур обороны" от лесного пожара
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области
Сотрудники МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В деревне Култуки в Рязанской области, где рядом полыхает лесной пожар, сформирован контур обороны, власти готовы к любой ситуации, заявил врио губернатора региона Павел Малков.
В понедельник вечером глава Рязанской области сообщал о том, что сильный порывистый ветер спровоцировал верховой пожар, который двинулся в сторону деревни Култуки. Пожарные смогли справиться с огнем и отстоять деревню, территория вокруг нее была опахана.
"В 6 утра совершили облет на вертолете. Сейчас нахожусь в деревне Култуки. Сюда стянуты большие силы: более 120 профессиональных пожарных, более двух десятков единиц техники. Всю ночь продолжалась работа, строились минерализованные полосы. Сейчас сформирован полностью контур обороны, работа продолжается, ведется отжиг. Мы готовы к любому развитию событий, в том числе, на всякий случай здесь дежурит автобус для экстренной эвакуации, если она потребуется", - написал Малков в Telegram-канале.
Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, дым от них идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.