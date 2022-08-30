https://ria.ru/20220830/potap-1813226322.html
У рэпера Потапа парализовало половину лица
У рэпера Потапа парализовало половину лица - РИА Новости, 30.08.2022
У рэпера Потапа парализовало половину лица
У рэпера Потапа (Алексей Потапенко) парализовало половину лица от нервных переживаний, сообщила его возлюбленная Настя Каменских в одном из интервью украинским... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:41
2022-08-30T17:41
2022-08-30T17:41
шоубиз
знаменитости
настя каменских
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. У рэпера Потапа (Алексей Потапенко) парализовало половину лица от нервных переживаний, сообщила его возлюбленная Настя Каменских в одном из интервью украинским СМИ.По ее словам, это выглядело "очень страшно", некоторое время Потапу было сложно есть и пить.Артисты приобрели большую популярность в России, часть их песен написана на русском языке. Однако, после начала специальной военной операции они высказались резко против страны.Ранее Валерий Меладзе заявил, что решил порвать с шоу-бизнесом, но на днях он выступил на музыкальном фестивале в Москве.
https://ria.ru/20220829/vaykule-1812827102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, настя каменских, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Настя Каменских, Шоу-бизнес
У рэпера Потапа парализовало половину лица
У рэпера Потапа парализовало половину лица из-за переживаний
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. У рэпера Потапа (Алексей Потапенко) парализовало половину лица от нервных переживаний, сообщила его возлюбленная Настя Каменских в одном из интервью украинским СМИ.
По ее словам, это выглядело "очень страшно", некоторое время Потапу было сложно есть и пить.
Артисты приобрели большую популярность в России, часть их песен написана на русском языке. Однако, после начала специальной военной операции они высказались резко против страны.
Ранее Валерий Меладзе заявил, что решил порвать с шоу-бизнесом, но на днях он выступил
на музыкальном фестивале в Москве.