https://ria.ru/20220830/potap-1813226322.html

У рэпера Потапа парализовало половину лица

У рэпера Потапа парализовало половину лица - РИА Новости, 30.08.2022

У рэпера Потапа парализовало половину лица

У рэпера Потапа (Алексей Потапенко) парализовало половину лица от нервных переживаний, сообщила его возлюбленная Настя Каменских в одном из интервью украинским... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:41

2022-08-30T17:41

2022-08-30T17:41

шоубиз

знаменитости

настя каменских

шоу-бизнес

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. У рэпера Потапа (Алексей Потапенко) парализовало половину лица от нервных переживаний, сообщила его возлюбленная Настя Каменских в одном из интервью украинским СМИ.По ее словам, это выглядело "очень страшно", некоторое время Потапу было сложно есть и пить.Артисты приобрели большую популярность в России, часть их песен написана на русском языке. Однако, после начала специальной военной операции они высказались резко против страны.Ранее Валерий Меладзе заявил, что решил порвать с шоу-бизнесом, но на днях он выступил на музыкальном фестивале в Москве.

https://ria.ru/20220829/vaykule-1812827102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, настя каменских, шоу-бизнес