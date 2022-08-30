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Мишустин призвал заняться внедрением цифровых активов - РИА Новости, 30.08.2022
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Мишустин призвал заняться внедрением цифровых активов
Мишустин призвал заняться внедрением цифровых активов - РИА Новости, 30.08.2022
Мишустин призвал заняться внедрением цифровых активов
Российским властям необходимо интенсивно заниматься внедрением цифровых активов, они способны гарантировать бесперебойную оплату экспорта и импорта, заявил... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:35
2022-08-30T14:40
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российским властям необходимо интенсивно заниматься внедрением цифровых активов, они способны гарантировать бесперебойную оплату экспорта и импорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии "Развитие отечественной финансовой системы" во вторник."Нам необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов. Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
14:35 30.08.2022 (обновлено: 14:40 30.08.2022)
 
Мишустин призвал заняться внедрением цифровых активов

Мишустин призвал внедрять цифровые активы для бесперебойной оплаты экспорта и импорта

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российским властям необходимо интенсивно заниматься внедрением цифровых активов, они способны гарантировать бесперебойную оплату экспорта и импорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии "Развитие отечественной финансовой системы" во вторник.
"Нам необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов. Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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