https://ria.ru/20220830/postavki-1813153197.html

Мишустин призвал заняться внедрением цифровых активов

Мишустин призвал заняться внедрением цифровых активов - РИА Новости, 30.08.2022

Мишустин призвал заняться внедрением цифровых активов

Российским властям необходимо интенсивно заниматься внедрением цифровых активов, они способны гарантировать бесперебойную оплату экспорта и импорта, заявил... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:35

2022-08-30T14:35

2022-08-30T14:40

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российским властям необходимо интенсивно заниматься внедрением цифровых активов, они способны гарантировать бесперебойную оплату экспорта и импорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии "Развитие отечественной финансовой системы" во вторник."Нам необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов. Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220826/yuan-1811833629.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин