https://ria.ru/20220830/postavki-1813085845.html

Германия обсуждает с Грецией схемы поставки вооружений на Украину

Германия обсуждает с Грецией схемы поставки вооружений на Украину - РИА Новости, 30.08.2022

Германия обсуждает с Грецией схемы поставки вооружений на Украину

Германия обсуждает с Грецией схемы поставки вооружений на Украину в рамках так называемого "кольцевого обмена", сообщила журналистам депутат бундестага (СДПГ),... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:21

2022-08-30T11:21

2022-08-30T12:18

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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Германия обсуждает с Грецией схемы поставки вооружений на Украину в рамках так называемого "кольцевого обмена", сообщила журналистам депутат бундестага (СДПГ), парламентский статс-секретарь минобороны ФРГ Зимтье Меллер.Она пояснила, что в рамках такой схемы Германия поставляет вооружение союзникам, в то время как эти страны направляют свое оборудование Украине. Такая идея возникла вскоре после начала украинского конфликта - Европа хотела как можно быстрее направить Киеву тяжелое вооружение советского образца, которым украинские солдаты уже умеют управлять. Взамен страны, поставляющие советскую технику, должны получить от своих партнеров по НАТО западное оборудование."Как накануне сообщил канцлер (ФРГ), "кольцевой обмен" работает, о первом таком обмене мы договорились со Словакией, с Чехией мы также на верном пути, кроме того, мы ведём интенсивные переговоры об этом с Грецией", - сказала Меллер.Она добавила, что Германия также продолжит помогать Украине и напрямую.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220829/oruzhie-1813030158.html

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812977283.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, греция, нато, украина, россия