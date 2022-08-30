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Таможенная подкомиссия поддержала продление пошлины на экспорт соевых бобов - РИА Новости, 30.08.2022
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Таможенная подкомиссия поддержала продление пошлины на экспорт соевых бобов
Таможенная подкомиссия поддержала продление пошлины на экспорт соевых бобов - РИА Новости, 30.08.2022
Таможенная подкомиссия поддержала продление пошлины на экспорт соевых бобов
Таможенная подкомиссия поддержала продление пошлины на экспорт соевых бобов из РФ до 31 августа 2024 года, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:07
2022-08-30T15:12
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
андрей белоусов
сша
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Таможенная подкомиссия поддержала продление пошлины на экспорт соевых бобов из РФ до 31 августа 2024 года, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития.Как следует из сообщения министерства, по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов утвердил протокол встречи."На заседании было поддержано предложение Минсельхоза России о продлении срока действия экспортной пошлины на соевые бобы, которые используются для производства кормов в животноводстве. Напомним, до 31 августа 2022 года в отношении продукции временно применяется ставка 20%, но не менее 100 долларов США за 1 тонну. Согласно решению подкомиссии, продление меры, которая позволит привлечь дополнительные инвестиции в переработку соевых бобов, распространится на период до 31 августа 2024 года", - говорится в сообщении.Пошлина на экспорт сои с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года составляет 20%, но не менее 100 долларов за тонну. В начале августа Минсельхоз РФ опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства, которым предлагалось сделать постоянной пошлину на экспорт сои.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов, сша, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Андрей Белоусов, США, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
15:07 30.08.2022 (обновлено: 15:12 30.08.2022)
 
Таможенная подкомиссия поддержала продление пошлины на экспорт соевых бобов

Таможенная подкомиссия поддержала продление пошлины на экспорт соевых бобов до 2024 года

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСоевые бобы
Соевые бобы - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Соевые бобы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Таможенная подкомиссия поддержала продление пошлины на экспорт соевых бобов из РФ до 31 августа 2024 года, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития.
Как следует из сообщения министерства, по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов утвердил протокол встречи.
"На заседании было поддержано предложение Минсельхоза России о продлении срока действия экспортной пошлины на соевые бобы, которые используются для производства кормов в животноводстве. Напомним, до 31 августа 2022 года в отношении продукции временно применяется ставка 20%, но не менее 100 долларов США за 1 тонну. Согласно решению подкомиссии, продление меры, которая позволит привлечь дополнительные инвестиции в переработку соевых бобов, распространится на период до 31 августа 2024 года", - говорится в сообщении.
Пошлина на экспорт сои с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года составляет 20%, но не менее 100 долларов за тонну. В начале августа Минсельхоз РФ опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства, которым предлагалось сделать постоянной пошлину на экспорт сои.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Андрей БелоусовСШАМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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