https://ria.ru/20220830/porty-1813068635.html

Соломоновы острова запретили кораблям ВМС США заходить в порты

Соломоновы острова запретили кораблям ВМС США заходить в порты - РИА Новости, 30.08.2022

Соломоновы острова запретили кораблям ВМС США заходить в порты

Соломоновы острова запретили кораблям ВМС США заходить в свои порты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление американского посольства. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:17

2022-08-30T10:17

2022-08-30T11:32

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Соломоновы острова запретили кораблям ВМС США заходить в свои порты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление американского посольства.Как сообщается, представительство США в Канберре получило официальное уведомление от правительства Соломоновых островов о "моратории на все военно-морские визиты в ожидании обновления протокольных процедур". Это еще один признак напряженности в Тихоокеанском регионе, отмечает издание.Ранее издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление американских пограничников сообщило, что власти Соломоновых островов не разрешили заход в свой порт для пополнения запасов топлива и провизии кораблю береговой охраны США, который совершал плановое патрулирование в районе архипелага. Кроме того, одновременно с кораблем США в заходе в порт было отказано британскому патрульному кораблю.По мнению СМИ, отказ в приеме корабля береговой охраны США усиливает опасения, что Соломоновы острова разрывают связи с западными странами в пользу Китая.В апреле 2022 года Китай и Соломоновы острова подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности; как уточнили стороны, главная цель сотрудничества — содействие социальной стабильности на Соломоновых островах. МИД КНР отрицал планы по созданию на островах военной базы и указывал, что сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.Ситуация в Юго-Восточной Азии обострилась после визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай, в состав которого формально входит остров, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма.В качестве ответа Пекин провел в этом регионе масштабные учения, против острова введены ограничительные экономические меры, против самой Пелоси также применены санкции. После этого еще несколько делегаций американских сенаторов посетили Тайвань.

https://ria.ru/20220808/napadenie-1807950859.html

https://ria.ru/20220425/kitay-1785262116.html

соломоновы острова

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, соломоновы острова, сша, китай, мид кнр