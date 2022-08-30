10:17 30.08.2022 (обновлено: 11:32 30.08.2022)
Соломоновы острова запретили кораблям ВМС США заходить в порты
Газета Financial Times: Соломоновы острова запретили кораблям ВМС США вход в порты
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian SeaЭскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Соломоновы острова запретили кораблям ВМС США заходить в свои порты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление американского посольства.
Как сообщается, представительство США в Канберре получило официальное уведомление от правительства Соломоновых островов о "моратории на все военно-морские визиты в ожидании обновления протокольных процедур". Это еще один признак напряженности в Тихоокеанском регионе, отмечает издание.
Ранее издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление американских пограничников сообщило, что власти Соломоновых островов не разрешили заход в свой порт для пополнения запасов топлива и провизии кораблю береговой охраны США, который совершал плановое патрулирование в районе архипелага. Кроме того, одновременно с кораблем США в заходе в порт было отказано британскому патрульному кораблю.
По мнению СМИ, отказ в приеме корабля береговой охраны США усиливает опасения, что Соломоновы острова разрывают связи с западными странами в пользу Китая.
В апреле 2022 года Китай и Соломоновы острова подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности; как уточнили стороны, главная цель сотрудничества — содействие социальной стабильности на Соломоновых островах. МИД КНР отрицал планы по созданию на островах военной базы и указывал, что сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.
В качестве ответа Пекин провел в этом регионе масштабные учения, против острова введены ограничительные экономические меры, против самой Пелоси также применены санкции. После этого еще несколько делегаций американских сенаторов посетили Тайвань.