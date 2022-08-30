https://ria.ru/20220830/ponomarev-1813249242.html

Суд заочно арестовал Илью Пономарева

Суд заочно арестовал Илью Пономарева - РИА Новости, 30.08.2022

Суд заочно арестовал Илью Пономарева

Коптевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева за фейки о Вооруженных силах РФ по мотивам ненависти или вражды, сообщили РИА... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:41

2022-08-30T18:41

2022-08-30T19:01

происшествия

россия

москва

илья пономарев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Коптевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева за фейки о Вооруженных силах РФ по мотивам ненависти или вражды, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Ильи Владимировича Пономарева", - рассказал собеседник агентства.По статье о публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической или иной ненависти и вражды Пономареву грозит от пяти до 10 лет колонии.

https://ria.ru/20220804/feyki-1807200551.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, илья пономарев, вооруженные силы рф