https://ria.ru/20220830/ponomarev-1813241536.html
Следствие попросило заочно арестовать Илью Пономарева
Следствие попросило заочно арестовать Илью Пономарева - РИА Новости, 30.08.2022
Следствие попросило заочно арестовать Илью Пономарева
Следствие обратилось в Коптевский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева за фейки о Вооруженных силах РФ по мотивам РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:17
2022-08-30T18:17
2022-08-30T18:25
илья пономарев
происшествия
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Следствие обратилось в Коптевский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева за фейки о Вооруженных силах РФ по мотивам ненависти или вражды, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции Ильи Владимировича Пономарева", - рассказал собеседник агентства.По статье о публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической или иной ненависти и вражды ему грозит от пяти до 10 лет колонии.
https://ria.ru/20211202/deputaty-1761765464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья пономарев, происшествия, россия, вооруженные силы рф
Илья Пономарев, Происшествия, Россия, Вооруженные силы РФ
18:17 30.08.2022 (обновлено: 18:25 30.08.2022)
Следствие попросило заочно арестовать Илью Пономарева
Следствие попросило суд заочно арестовать экс-депутата Пономарева за фейки о ВС России