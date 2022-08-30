https://ria.ru/20220830/pomosch-1813258379.html

Литва и Латвия отправили Украине военную помощь на сумму 450 миллионов евро

Литва и Латвия отправили Украине военную помощь на сумму 450 миллионов евро - РИА Новости, 30.08.2022

Литва и Латвия отправили Украине военную помощь на сумму 450 миллионов евро

Литва отправила Украине с конца февраля вооружения на сумму 153 миллиона евро, а Латвия военную помощь на сумму больше 300 миллионов евро, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:22

2022-08-30T19:22

2022-08-30T19:22

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арвидас анушаускас

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Литва отправила Украине с конца февраля вооружения на сумму 153 миллиона евро, а Латвия военную помощь на сумму больше 300 миллионов евро, сообщили в министерствах обороны балтийских республик."Размер военной поддержки, переданной Украине от Литвы, достиг 153 миллиона евро. Последние поставки, поступившие на Украину на прошлой неделе, содержали тепловизоры и антидроны", - написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.Он также сообщил, что военной помощи Украине "будет больше" после встречи стран-доноров на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.Размер военной помощи Украине со стороны Латвии оказался в два раза больше. "С 24 февраля военная поддержка, оказанная латвийским правительством Украине,.. оценивается примерно в 300 миллионов евро, а пожертвования граждан, предпринимателей и неправительственных организаций составляют более 15,7 миллиона евро", - говорится в сообщении минобороны Латвии в Twitter.Президент Латвии Эгилс Левитс в апреле заявил, что страна за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220830/pomosch-1813223558.html

https://ria.ru/20220829/donory-1812916343.html

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в мире, арвидас анушаускас, эгилс левитс, сергей лавров, россия, латвия, украина, нато