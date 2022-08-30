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Литва и Латвия отправили Украине военную помощь на сумму 450 миллионов евро - РИА Новости, 30.08.2022
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Литва и Латвия отправили Украине военную помощь на сумму 450 миллионов евро
Литва и Латвия отправили Украине военную помощь на сумму 450 миллионов евро - РИА Новости, 30.08.2022
Литва и Латвия отправили Украине военную помощь на сумму 450 миллионов евро
Литва отправила Украине с конца февраля вооружения на сумму 153 миллиона евро, а Латвия военную помощь на сумму больше 300 миллионов евро, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:22
2022-08-30T19:22
в мире
арвидас анушаускас
эгилс левитс
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Литва отправила Украине с конца февраля вооружения на сумму 153 миллиона евро, а Латвия военную помощь на сумму больше 300 миллионов евро, сообщили в министерствах обороны балтийских республик."Размер военной поддержки, переданной Украине от Литвы, достиг 153 миллиона евро. Последние поставки, поступившие на Украину на прошлой неделе, содержали тепловизоры и антидроны", - написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.Он также сообщил, что военной помощи Украине "будет больше" после встречи стран-доноров на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.Размер военной помощи Украине со стороны Латвии оказался в два раза больше. "С 24 февраля военная поддержка, оказанная латвийским правительством Украине,.. оценивается примерно в 300 миллионов евро, а пожертвования граждан, предпринимателей и неправительственных организаций составляют более 15,7 миллиона евро", - говорится в сообщении минобороны Латвии в Twitter.Президент Латвии Эгилс Левитс в апреле заявил, что страна за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220830/pomosch-1813223558.html
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в мире, арвидас анушаускас, эгилс левитс, сергей лавров, россия, латвия, украина, нато
В мире, Арвидас Анушаускас, Эгилс Левитс, Сергей Лавров, Россия, Латвия, Украина, НАТО
19:22 30.08.2022
 
Литва и Латвия отправили Украине военную помощь на сумму 450 миллионов евро

Литва и Латвия отправили военную помощь Украине в размере 450 миллионов евро

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Литва отправила Украине с конца февраля вооружения на сумму 153 миллиона евро, а Латвия военную помощь на сумму больше 300 миллионов евро, сообщили в министерствах обороны балтийских республик.
"Размер военной поддержки, переданной Украине от Литвы, достиг 153 миллиона евро. Последние поставки, поступившие на Украину на прошлой неделе, содержали тепловизоры и антидроны", - написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
17:21
Кулеба поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи Украине
Он также сообщил, что военной помощи Украине "будет больше" после встречи стран-доноров на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.
Размер военной помощи Украине со стороны Латвии оказался в два раза больше. "С 24 февраля военная поддержка, оказанная латвийским правительством Украине,.. оценивается примерно в 300 миллионов евро, а пожертвования граждан, предпринимателей и неправительственных организаций составляют более 15,7 миллиона евро", - говорится в сообщении минобороны Латвии в Twitter.
Президент Латвии Эгилс Левитс в апреле заявил, что страна за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 15:11
США проведут новую встречу стран-доноров военной помощи Украине
 
В миреАрвидас АнушаускасЭгилс ЛевитсСергей ЛавровРоссияЛатвияУкраинаНАТО
 
 
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