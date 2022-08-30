https://ria.ru/20220830/polyanskiy-1813043671.html
США не раскаиваются в том, к чему они привели Афганистан, заявил Полянский
США не раскаиваются в том, к чему они привели Афганистан, заявил Полянский - РИА Новости, 30.08.2022
США не раскаиваются в том, к чему они привели Афганистан, заявил Полянский
США не раскаиваются в том, к какой ситуации они привели Афганистан – поступают, как бандиты, прикарманив активы страны, заявил журналистам первый зампостпреда... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T01:50
2022-08-30T01:50
2022-08-30T01:50
в мире
афганистан
сша
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ООН, 30 авг – РИА Новости. США не раскаиваются в том, к какой ситуации они привели Афганистан – поступают, как бандиты, прикарманив активы страны, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В понедельник прошло заседание СБ ООН в годовщину выхода США и их союзников из Афганистана.По его словам, Вашингтон в контексте годовщины заявляет, что "Талибан"* не выполнил ожидания, которые на него были возложены международным сообществом."У нас с китайцами абсолютно четкое понимание того, что за год ситуация просела, денег недостаточно и продолжается попытка изолировать эту страну, ей не возвращаются деньги, которые были экспроприированы, а попросту украдены. И, конечно, нас это устроить не может. Поэтому мы это заседание собрали", - заявил первый зампостпреда.По его словам, такая ситуация недопустима – она требует оценки."В ходе дискуссий указываем американцам, что это их обязанность - разблокировать афганские счета. Американцы уже неоднократно показывали себя классическими бандитами, которые чужие авуары спокойно прикарманивают и пытаются выделить на те средства, которые, как они считают, полезны для афганского народа", - добавил он.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, сша
США не раскаиваются в том, к чему они привели Афганистан, заявил Полянский
Зампостпреда России Полянский: США не раскаиваются в том, к чему они привели Афганистан
ООН, 30 авг – РИА Новости. США не раскаиваются в том, к какой ситуации они привели Афганистан – поступают, как бандиты, прикарманив активы страны, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В начале августа 2021 года движение "Талибан
"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана
, а 15 августа талибы вошли в Кабул
. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
В понедельник прошло заседание СБ ООН
в годовщину выхода США
и их союзников из Афганистана.
"Они (США) готовы спихнуть все с больной головы на здоровую, упрекают нас в том, что мы якобы недостаточно платим. Вообще не понятно, сколько они должны афганскому народу за все разрушенное и то, чтобы афганский народ смог, может быть, их простить. Пока не видно, чтобы американцы раскаивались", - сказал Полянский.
По его словам, Вашингтон
в контексте годовщины заявляет, что "Талибан"* не выполнил ожидания, которые на него были возложены международным сообществом.
"У нас с китайцами абсолютно четкое понимание того, что за год ситуация просела, денег недостаточно и продолжается попытка изолировать эту страну, ей не возвращаются деньги, которые были экспроприированы, а попросту украдены. И, конечно, нас это устроить не может. Поэтому мы это заседание собрали", - заявил первый зампостпреда.
По его словам, такая ситуация недопустима – она требует оценки.
"В ходе дискуссий указываем американцам, что это их обязанность - разблокировать афганские счета. Американцы уже неоднократно показывали себя классическими бандитами, которые чужие авуары спокойно прикарманивают и пытаются выделить на те средства, которые, как они считают, полезны для афганского народа", - добавил он.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность