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Польша увеличит оборонный бюджет почти вдвое - РИА Новости, 30.08.2022
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Польша увеличит оборонный бюджет почти вдвое
Польша увеличит оборонный бюджет почти вдвое - РИА Новости, 30.08.2022
Польша увеличит оборонный бюджет почти вдвое
Оборонный бюджет Польши увеличится в 2023 году почти в два раза, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:31
2022-08-30T14:31
в мире
польша
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Оборонный бюджет Польши увеличится в 2023 году почти в два раза, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции."Этот год мы закончим, по-видимому, с бюджетом национальной обороны на уровне 58 миллиардов злотых (около 12,3 миллиарда долларов). На будущий год мы планируем около 98 миллиардов (около 20,8 миллиарда долларов) только в самом бюджете", - сказал Моравецкий."И вместе с этим бюджетом на регулярную армию мы планируем от 30 до 40 миллиардов злотых (от 6,4 до 8,51 миллиарда долларов) на закупку вооружения за границей", - добавил он.Моравецкий отметил, что Совет министров "принял амбициозный бюджет на сложные времена". "Это бюджет безопасности Польши и польских семей", - сказал он.По данным премьера, доходы бюджета 2023 года запланированы на уровне 604,4 миллиарда злотых (около 128,6 миллиарда долларов), что означает рост на 105 миллиардов злотых (около 22,3 миллиарда долларов) по сравнению с текущим годом.Расходы бюджета запланированы на уровне около 669,4 миллиарда злотых (около 142,4 миллиарда долларов) при дефиците бюджета в 4,4%.
https://ria.ru/20220814/polsha-1809565277.html
https://ria.ru/20220827/polsha-1812637830.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий
14:31 30.08.2022
 
Польша увеличит оборонный бюджет почти вдвое

Премьер Моравецкий: Польша увеличит оборонный бюджет в 2023 году почти в два раза

© AP Photo / Matthias SchraderПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
Польские военные. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Оборонный бюджет Польши увеличится в 2023 году почти в два раза, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.
"Этот год мы закончим, по-видимому, с бюджетом национальной обороны на уровне 58 миллиардов злотых (около 12,3 миллиарда долларов). На будущий год мы планируем около 98 миллиардов (около 20,8 миллиарда долларов) только в самом бюджете", - сказал Моравецкий.
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"И вместе с этим бюджетом на регулярную армию мы планируем от 30 до 40 миллиардов злотых (от 6,4 до 8,51 миллиарда долларов) на закупку вооружения за границей", - добавил он.
Моравецкий отметил, что Совет министров "принял амбициозный бюджет на сложные времена". "Это бюджет безопасности Польши и польских семей", - сказал он.
По данным премьера, доходы бюджета 2023 года запланированы на уровне 604,4 миллиарда злотых (около 128,6 миллиарда долларов), что означает рост на 105 миллиардов злотых (около 22,3 миллиарда долларов) по сравнению с текущим годом.
Расходы бюджета запланированы на уровне около 669,4 миллиарда злотых (около 142,4 миллиарда долларов) при дефиците бюджета в 4,4%.
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