https://ria.ru/20220830/polsha-1813151989.html

Польша увеличит оборонный бюджет почти вдвое

Польша увеличит оборонный бюджет почти вдвое - РИА Новости, 30.08.2022

Польша увеличит оборонный бюджет почти вдвое

Оборонный бюджет Польши увеличится в 2023 году почти в два раза, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:31

2022-08-30T14:31

2022-08-30T14:31

в мире

польша

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Оборонный бюджет Польши увеличится в 2023 году почти в два раза, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции."Этот год мы закончим, по-видимому, с бюджетом национальной обороны на уровне 58 миллиардов злотых (около 12,3 миллиарда долларов). На будущий год мы планируем около 98 миллиардов (около 20,8 миллиарда долларов) только в самом бюджете", - сказал Моравецкий."И вместе с этим бюджетом на регулярную армию мы планируем от 30 до 40 миллиардов злотых (от 6,4 до 8,51 миллиарда долларов) на закупку вооружения за границей", - добавил он.Моравецкий отметил, что Совет министров "принял амбициозный бюджет на сложные времена". "Это бюджет безопасности Польши и польских семей", - сказал он.По данным премьера, доходы бюджета 2023 года запланированы на уровне 604,4 миллиарда злотых (около 128,6 миллиарда долларов), что означает рост на 105 миллиардов злотых (около 22,3 миллиарда долларов) по сравнению с текущим годом.Расходы бюджета запланированы на уровне около 669,4 миллиарда злотых (около 142,4 миллиарда долларов) при дефиците бюджета в 4,4%.

https://ria.ru/20220814/polsha-1809565277.html

https://ria.ru/20220827/polsha-1812637830.html

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, матеуш моравецкий