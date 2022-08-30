https://ria.ru/20220830/podzhog-1813199572.html

В ФРГ расследуют поджог детсада, куда ходят дети украинских беженцев

В ФРГ расследуют поджог детсада, куда ходят дети украинских беженцев - РИА Новости, 30.08.2022

В ФРГ расследуют поджог детсада, куда ходят дети украинских беженцев

Прокуратура немецкого Лейпцига и управление криминальной полиции земли Саксония ведут расследование по факту попытки поджога детского сада, в котором... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:27

2022-08-30T16:27

2022-08-30T16:27

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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Прокуратура немецкого Лейпцига и управление криминальной полиции земли Саксония ведут расследование по факту попытки поджога детского сада, в котором воспитывают детей беженцев с Украины, сообщила полиция Саксонии.Уточняется, что попытка поджога была совершена на юго-западе Лейпцига."Прокуратура Лейпцига и Управление криминальной полиции земли Саксония ведут расследование в отношении неизвестных на данный момент преступников по факту попытки поджога детского сада. Злоумышленники, используя неизвестное зажигательное вещество, повредили входную дверь детского сада Entdeckerland, в котором воспитываются дети-беженцы из Украины. Пожар не вспыхнул", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что во время инцидента детсад не работал, никто не пострадал, а ущерб имуществу пока не оценен. "Нельзя исключать и политически мотивированный акт", - отметили в полиции.Правоохранители добавили, что также предстоит выяснить, имеется ли связь между происшествием на территории детсада и поджогом жилого дома по адресу Лилиенштайнштрассе 15а в Лейпциге, где расположено общежитие для беженцев на 225 мест.Уточняется, что расследованием занимается центр по борьбе с экстремизмом и терроризмом при госуправлении уголовной полиции Саксонии.

https://ria.ru/20220830/bezhentsy-1813044325.html

https://ria.ru/20220827/bezhentsy-1812481647.html

германия

саксония

лейпциг

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, саксония, лейпциг, украина