https://ria.ru/20220830/podderzhka-1813260460.html

Британские пабы попросили поддержки у властей из-за роста цен

Британские пабы попросили поддержки у властей из-за роста цен - РИА Новости, 30.08.2022

Британские пабы попросили поддержки у властей из-за роста цен

Пабы в Великобритании просят правительство оказать поддержку на фоне роста цен на электроэнергию, сообщила газета Financial Times со ссылкой на их письмо. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:36

2022-08-30T19:36

2022-08-30T19:40

владимир путин

россия

великобритания

украина

цены на нефть

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пабы в Великобритании просят правительство оказать поддержку на фоне роста цен на электроэнергию, сообщила газета Financial Times со ссылкой на их письмо.Согласно письму, сети пабов Greene King, Admiral Taverns, JW Lees, Carlsberg Marston’s, Drake & Morgan и St Austell Brewery обратились к правительству с просьбой немедленно вмешаться, чтобы помочь с оплатой счетов за электроэнергию. В письме отмечается, что без вмешательства со стороны правительства большое количество пабов может закрыться.Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220828/panika-1812646557.html

https://ria.ru/20220827/elektrichestvo-1812572143.html

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владимир путин, россия, великобритания, украина, цены на нефть